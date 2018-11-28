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大盘转强后持续上攻可期…
有望三日内结束诱空变盘…
筹码宝贵回调为了“剪羊毛”…
底部阴线不用太担心…
静待银行走强主导多方炮…
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周三大盘先抑后扬，在早盘无量急杀进行最后诱空之后，先是券商板块发力，后更多做多热点激活，大盘上攻蓄势再向上突破，一举拿下2600点，技术上开始突破转强。
接下来大盘有望步入阶段强势，如无实质利空，有望 现阶段连 续强力上涨走势。这是诱空走势后最常见动作，是诱空后填坑的必然。
守住筹码，安心等待上涨吧。大盘一下主攻目标2640点，这一点位拿下后，大盘就可以实现技术反转了。
必须把2500点当成底部看待，2449点确立的底部是可靠的。
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