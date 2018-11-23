在底部，莫名其妙下跌后往往会有出人意料上涨。



今日大盘走势失常，在无实质利空背景下，走出了单边下挫形态，再现无抵抗下跌。大盘之所以下跌，跟市场迟迟未向上突破投资者信心不足有关，跟市场热点切换不成功有关系，跟站位问题做空有关，也跟利空传言有关。但这些因素，都不是实质性的，市场因素形成连续杀跌概率不大。

从技术角度来看，大盘实际上是走小三浪确认的，这是市场要反转前的信号。今日下跌很蹊跷，无实质利空主力资金任由市场杀跌，应该就是静待市场完成确认，产生小C低点后再做多为合理解释。这种性质的因素，因处于大底部区间，随时现超出大多数人预期的反弹是技术上必然。

市场政策底部出现后，通过二次探底明确市场底部，是今日收阴的主因所在。操作上投资者一定不要因为市场调整再度恐慌，反而要看到大盘再次切入到2500点区间，抄底又成为合理策略了。

中国股市投机性太强，大机构做空也是市场下跌原因之一。2300-2500区间是理论目标区间，但政策力量是不会容许市场再度投机主导过度做空，因此，做空力量不应如此肆无忌惮，否则很可能会受到政策力量和市场自身反击双重打击。