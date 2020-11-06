进入11月，定投又该开动啦！





今天，十年定投成长组合，发车！这是总第22期定投，记住，一定要用闲钱投资。各位持有人，按以前正常跟投即可。







有持有人担心错过，我觉得不必过于担忧，相邻一两天，定投差别并不是很大大，除非碰上极端行情。





今天是11月6日，老规矩，选在周五发车！





上午9点40分左右，各位持有人应该收到提示了。







有些持有人说收不到提示，可能提示短信在垃圾短信里，你翻看一下即可，没看到没关系，只要你持续关注我的公众号，今天我发的这篇内容，也是为了提醒大家。





本期操作方案如下：





1、加仓煤炭，继煤炭是10月中旬新增的品种，目前还浮亏，此次定投有利于摊低成本。此外，目前煤炭的整体估值之有10倍，也是出于历史底部估值，动力煤近期持续上涨，四季度煤炭可能会迎来估值修复。投煤炭，实际上市基于短期看涨价的逻辑。





2、加仓科技，《十四五规划建议》中，提到最多的词汇是“科技”，一共36次。大方向已经指明了，之前科技行业配置不多，而且单品净值一直红的额，本期做加仓动作。





3、加仓消费，消费我一直比较纠结的，一方面是觉得涨太高，想等深跌。另一方面又觉得实在没有比消费更能产生稳定现金流的行业了。昨天我看到消费50创出上市以来新高了，那就不等了，先把消费仓位加上去点。





操作时间：11月6日，操作方式：手动操作，操作品种：买入3只





跟投步骤（友情提示：新持有人跟投前，请先关注我的组合，再自行完成开户动作后，即可一键跟投）：







1、长按识别以下二维码，进入十年定投成长组合详细页。

















2、点击右下角的蓝底白字“ 30元起购”。











3、选择支付方式，可以用现金宝，也可以选择你绑定的银行卡。譬如我这次依然选的是招商银行，按主理人比例100%确认，也就是1万元跟投。









4、十年定投成长实盘组合，我到现在坚持定投了22期，差不多15个月，每个月坚持闲钱投资，之前都没怎么看，今天一看，累计收益也有8万多了，本来闲钱放着也是放着，现在利用起来，赚了个黑劳，我还是比较欣慰的。









友情提示：请记得一定要一键跟投，否则你将无缘成为持有人，私下瞎配置单个品种的看官，还有私下满仓个股的看官，恕我不能回复你任何问题。今天收盘前（15：00）买入，按11月6日净值确认。收盘后或者明天买入，就要按11月9日（下周一）的收盘净值确认了。





还未上车的朋友，或者是新持有人，我建议你先关注我的组合，然后观察一段日子，看看定投适不适合你自己，再决定跟不跟投。别冲动，别想着买了就涨，不可能的。





我们的每次定投方案都是一个组合配置，定投本身就是一个逐笔累计的过程，而且每个月用闲钱来投资。





对现代社会来说，投资就和空气、水同样重要，必不可缺，有闲钱，哪怕再小的钱，也要尝试投资。







投资不是冲动消费，也不要追求一夜暴富，买完就涨，不可能的。理性投资，闲钱投资，不要在乎短期涨跌，坚持定投，与时间做朋友，相信长期的力量！





另外，蛋卷上的揭幕者主动精选组合也可以酌情定投，方案不变，我这里就不演示