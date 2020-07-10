周三晚，证监会严查配资。







周四晚，社保和大基金开始抛出减持计划。





三大报的中证报头版评论已经喊话：当怀敬畏之心！





昨晚深夜，有老铁提醒我，管理层意图明显，短期要给市场降温了。我觉得提醒得对，我们不应该因为短期的疯狂，迷失自己。





这波行情打起来，因为移动端时代，信息传播速度，比2015年那时候还要快。短期确实逼空太快太猛，我昨天在《妈呀！今天，又逼空了！》中也说过，管理层要的是慢牛，而不是快牛。





今天早盘两市震荡整理，上证指数（ 借助上证指数ETF【510210 】，可以买卖大盘 ） 在3400点上方整固。





创业板指数也冲高回落，短期要在2700点这个平台修整下。







希望大盘下午跳水吧，短期降温，是好事，也利好我们的定投计划，我也希望短期能调整调整，否则大家都太浮躁了。







趁着调整，定投最舒服啦，我不希望大家追涨，跌下来买，多好。





今天，十年定投成长组合，发车！这是第17期定投，用闲钱投资。各位持有人，按以前正常跟投即可。





有朋友担心错过，我觉得不必过于担忧，相邻一两天，定投差别并不大，除非碰上极端行情。





今天早盘，大约9点28分，各位持有人应该都收到提示了。





有些持有人说收不到提示，没关系，我今天中午发这篇内容，也是为了提醒大家。





本期定投方案如下：









投资方案逻辑说明：





1、本期继续加地产，重仓加。逻辑之前说过了：1、二手房成交回暖，一手房认筹率在历史高位。2、估值低，存在修复空间。





2、加仓传媒。暑假到了，高考也刚考完了，后浪要玩游戏吧？要看网络视频吧？我儿子小揭每天都玩一把汤姆猫快跑。





3、加仓新能源汽车。特斯拉市值目前已经突破2500亿，马斯克昨晚称，特斯拉已非常接近自动驾驶 ，将在中国做原创性工程开发。





操作时间：7月10日，操作方式：手动操作，操作品种：买入3只





跟投步骤（友情提示：新持有人跟投前，请先关注我的组合，再自行完成开户动作后，即可一键跟投）：







1、长按识别以下二维码，进入十年定投成长组合详细页。





2、点击右下角的蓝底白字“50元起购”。PS：很多朋友关心申购费，目前蛋卷申购费是打0.11折的。可以省不少手续费。







3、选择支付方式，可以用现金宝，也可以选择你绑定的银行卡。譬如我这次定投，就选择了现金宝，现金宝里正好有6000元的闲钱，我就一把投掉了。









友情提示：今天收盘前（15：00）买入，按7月3日净值确认。收盘后或者明天买入，就要按7月13日的收盘净值确认了。







还未上车的朋友，或者是新持有人，我建议你先关注我的组合，然后观察一段日子，看看定投适不适合你自己，再决定跟不跟投。





对现代社会来说，投资就和空气、水同样重要，必不可缺，有闲钱，哪怕再小的钱，也要尝试投资。





投资不是冲动消费，也不要追求一夜暴富，买完就涨，不可能的。理性投资，闲钱投资，不要在乎短期涨跌，坚持定投，与时间做朋友，相信长期的力量！





对了，今晚，7月10日（周五），19：00，我将搞一次直播，和专业机构投资人，国泰致远优势拟任基金经理郑有为，一起和大家探讨下【牛市来了吗？如何布局？】的话题。





周一雪球直播我说了很多干货，而且远远超时了，今晚直播，期待能和这位基金经理，多聊点干货，一起碰撞点火花出来，希望各位投资者，可以收获到自己想要的干货。