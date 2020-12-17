目前市场处于缩量震荡阶段，鉴于胖纸老揭继续看好跨年行业叠加春季躁动。





知行合一！今天，十年定投成长组合，发车！这是2020年最后一次发车，也是十年定投成长组合的总第25期定投，下一次发车，要明年1月了。





定投，我建议大家要用闲钱，各位持有人，按以前正常跟投即可。





有持有人担心错过，我觉得不必过于担忧，相邻一两天，定投差别并不是太大，除非碰上极端行情。





在发车之前，胖纸老揭得先给大家简单撸一撸，十年定投成长近一年的情况。





从近一年的收益曲线看，十年定投成长实盘组合的实际回报率是20.89%，同期沪深300指数涨幅是24.23%，很遗憾，实盘操作定投，我们近一年没能跑赢指数。













跑输指数的原因，胖纸老揭我自己总结，主要有两点：





1、十年定投成长跑输沪深300，是从进入四季度开始的，沪深300率先创出今年以来新高，同时上半年受追捧的医药医疗，进入下半年面临持续调整压力，医药曾经是我们的第一大重仓，医疗是第三大重仓，下半年开始就拖累净值。





2、重仓的传媒、地产，进入四季度表现不佳，目前已浮亏，拖累净值。





好在，我去年11月布局的新能源汽车，在今年下半年对净值贡献较大，起到一定对冲作用。







但，以上这些只是马后炮找跑输原因，我也不想多找借口，跑输就是跑输，技不如人，不多解释。





未来，我会继续努力，以跑赢指数为目标，奋力前行。





近500天的实盘运行，我也充分认知到，定投是一个闲钱缓慢累计的过程，我们的目标是，通过定投，把闲钱利用起来，进行理财投资，能获得相对一个满意的回报（比如年化5%-15%左右），就足够了。





如果各位持有人继续信任我，或者是观望已久的准持有人，欢迎加入我们的发车队伍，坚定跟投的信念。







今天上午9点50分左右，各位持有人应该收到提示了。







有些持有人说收不到提示，可能提示短信在垃圾短信里，你翻看一下即可，没看到没关系，只要你持续关注我的公众号，今天我发的这篇内容，也是为了提醒大家。





本期操作方案如下：





1、加仓港股新经济





恒生港股通新经济指数（501311）作为两市唯一的港股通新经济指数，具有一定稀缺性，指数中不光有互联网，还包揽了新能源车、医药、消费等。







目前恒生港股通新经济指数的PE近30倍，估值虽偏高，但还算合理。







隔夜美股纳斯达克再创新高，全球资金流动性继续泛滥，港股新经济或将受全球资金追捧。









2、加仓煤炭，煤炭是四季度新增的品种，之前涨太快，一度获利丰厚，但上周末的发电企业煤炭采购价限购令，造成本周煤炭大跌，有点被强压的感觉。





但从数据看，目前煤炭供应仍然趋紧，我刚查到一个煤炭库存数字，环渤海港口库存连续下降，秦港库存降至482万吨，曹妃甸港华电煤码头存煤接近个位数字。





此前也是煤炭涨速太快，我想加仓但又不想追高，本周大幅调整，给了我加仓的机会。





3、加仓传媒。传媒继续耐心不动，传媒即消费，继续干，就是了。





对于传媒，我将在明年1月9日的第五届揭粉嘉年华上，将邀请专业的传媒基金经理，做主题演讲。目前报名通道正在制作中，下周将开放报名。请各位看官，做好准备。





操作时间：12月17日，操作方式：手动操作，操作品种：买入3只





跟投步骤（友情提示：新持有人跟投前，请先关注我的组合，再自行完成开户动作后，即可一键跟投）：







1、长按识别以下二维码，进入十年定投成长组合详细页。









2、点击右下角的蓝底白字“ 100元起购”。申购费优惠打折。













3、选择支付方式，可以用现金宝，也可以选择你绑定的银行卡。譬如我这次依然选的是招商银行，按主理人比例100%确认，也就是1万元跟投。







友情提示：请记得一定要一键跟投，否则你将无缘成为持有人，私下自己配置单个品种的看官，恕我不能回答你任何问题，我们是构建组合，你是ALLIN，咱不在一个频道。今天收盘前（15：00）买入，按12月17日净值确认。





收盘后或者明天买入，就要按12月18日（本周五）的收盘净值确认了。有些晚看到的朋友，终于不用隔一个周末确认份额了。





还未上车的朋友，或者是新持有人，我建议你先关注我的组合，然后观察一段日子，看看定投适不适合你自己，再决定跟不跟投。





别想着买了就涨，不可能的。市场也不可能只涨不跌。





我们的每次定投方案都是一个组合配置，定投本身就是一个逐笔累计的过程，而且每个月用闲钱来投资。





对现代社会来说，投资就和空气、水同样重要，必不可缺，有闲钱，哪怕再小的钱，也要尝试投资。







投资不是冲动消费，也不要追求一夜暴富，买完就涨，不可能的。理性投资，闲钱投资，不要在乎短期涨跌，坚持定投，与时间做朋友，相信长期的力量！





另外，蛋卷上的揭幕者主动精选组合和债宝宝组合也可以各位持有人自己酌情定投，方案不变，我这里就不再演示了。



