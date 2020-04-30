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我的另一个组合产品，近一年回报率第一

(2020-04-30 11:00:42)
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基金

产品

 分类： 理财资讯

今天，再说一说我的另外一个组合产品，在天天基金上的实盘秀组合：老揭主动权益。之前很多朋友在问这个组合，大家都很关心，我今天统一回答下。


熟悉我的老铁都知道，十年定投成长是以定投的方式，主要投资被动型的指数基金。而老揭主动权益这个组合产品，是专注于主动权益基金的。


【老揭主动权益】通过优选主动权益类基金，左手价值，右手成长，追踪市场风险变化，捕捉市场变化中的投资机会，实现资产保值增值。


此外，我这个组合，与众不同的特点是，组合内大部分配置的主动权益类基金经理，都历经老揭工作室旗下的《揭面》基金研究团队深度调研，我对这些基金经理有过深度访谈对话。


目前在天天基金APP的实盘秀中，我的组合产品，从近1年的业绩看，收益率是24.25%，目前排名第一。


我的另一个组合产品，近一年回报率第一



大家可以下载天天基金APP，然后在组合宝中的牛人组合，找到我的产品。


我的另一个组合产品，近一年回报率第一

我的另一个组合产品，近一年回报率第一

当然，由于成立时间刚满一年，短期业绩不能说明什么，需要三年，五年的时间来验证。


 

欢迎有兴趣的看官跟投，【老揭主动权益】组合产品不是定投，可以任意按你自己的决定，任意买卖，这个产品比较适合喜欢主动投资的持有人。







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