今天，发车！5月定投，开启！这是十年定投成长组合成立以来的第11次定投。有老铁说，一个月一次太少了，想增加发车的频率，这个建议我会好好考虑。









如果你已经是持有人或者已关注十年定投成长，你会在蛋卷服务号或是蛋卷APP里收到发车信息：









11:44分，蛋卷服务号发出“组合操作提醒”，持有人可以直接点击查看组合最新方案。在蛋卷APP中，关注十年定投成长的朋友，也可以收到“组合方案更新通知”，持有人可以直接点击查看组合最新方案。





点击进入后，可以查看到组合买入信息，然后点击蓝色字体“我知道了，去下单”















老揭继续亲自跟投2万，与持有人利益捆绑，无论牛熊，坚持定投。









还没上过车的朋友，不用着急，直接长按下面的二维码，在右下角，点击“50元起购”，先注册，再开户，然后按流程操作即可跟投。















具体注册交易账号步骤如下：





步骤1：点击“50元起购”进入到蛋卷基金注册开户流程





步骤2：输入手机号、验证码注册蛋卷基金





步骤3：输入身份证号实名认证





步骤4：填写后续交易的银行卡号信息





步骤5：设置交易密码完成风险测评后即可交易









本次组合操作方案，继续加仓传媒、生物医药，新增医药增强，新增大消费！









传媒之前说过，影视龙头已经提前反弹，最近有消息说电影院等娱乐休闲场所即将开放，传媒可能会迎来一波机会。





医药行业我继续看好，生物医药是上一期新增品种，买太少了，本期加仓。





本期还新增医药增强，为了更好得获得超额收益。









大消费本期新增，之前一直没配的原因，主要是心不甘，想等大跌抄底，但一直等不到。这个月我忍不住了，先配置上，消费、医药，最容易出大牛的赛道。





十年定投成长组合最新持有（按我自己的持仓比例排名）：





医药医疗（生物）+汽车（新能源+智能）+传媒+黄金+地产+科技+500增强+大消费





老揭十年定投成长组合最新净值(2020-5-11 )：1.3131







