昨晚，超级大招来了！







新华社消息：

《中共中央、国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》(简称《意见》)4月9日正式公布，这是中央第一份关于要素市场化配置的文件。





这个意见，非常非常重要，各位一定要重视，其中牵涉股市、债市、利率、汇率、户籍、土地流通等重要深水区，更改革，更开放，更市场化，真的是超级大招。





其中，涉及中国股市的，提到要完善股票市场基础制度。

制定出台完善股票市场基础制度的意见。坚持市场化、法治化改革方向，改革完善股票市场发行、交易、退市等制度。鼓励和引导上市公司现金分红。完善投资者保护制度，推动完善具有中国特色的证券民事诉讼制度。完善主板、科创板、中小企业板、创业板和全国中小企业股份转让系统（新三板）市场建设。





制度不断完善，才是股市未来能长期走慢牛的坚实基础。





今天，啥都不说了，直接发车，4月定投，开启！这是十年定投成长组合成立以来的第10次定投，今年为止，目前暂时跑赢创业板指数。





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老揭继续亲自跟投，与持有人利益捆绑，按照我绑定的银行卡单日最高限额2万，无论牛熊，每个月，至少一次，坚持定投。









本次组合操作方案，配置四大主题：





1、增配黄金。黄金之前因为流动性危机被狠狠杀了一把，最近一段日子我一直在跟踪黄金，昨晚黄金大涨3%，突破1700美元，也创出了2012年收盘价新高。去年8月这个组合刚成立我们就配置了黄金，主要就是为了对冲风险，平滑净值曲线。





此次再次加大力度配置黄金，一方面是黄金近期非常强势，明显在流动性危机缓解后，有避险资金加大了配置。另外一方面，基于未来一些不确定因素，和可能看不见的突发风险，增配黄金，依然是对了对冲。









2、加仓医药。这次新增一个生物医药品种，主要基于全球疫情的不确定性。而且这个品种，是所有医药指数基金中，唯一一个创出历史新高的品种。





3、加仓智能汽车。汽车继续看好，国内多地出台了汽车消费刺激ZC，包括新能源汽车利好ZC也密集出台。要拉动内需，房子和车子，是大件消费品。现在住房不炒，那么汽车将是消费刺激的有效品种。





当然，老揭说实话，主要是智能汽车套了12个点，趁着下跌，定投补仓。我够实在了吧。





4、加仓医疗。两市唯一的医疗指数基金，有一定的稀缺性，而且今年医疗设备是一个风口。我们在3月策略中研究的新基建，其中的医疗设备公司也创出历史新高了。更加坚定了我看好医疗的信心。





还有从来没上过车的朋友，如果想跟投，那么直接长按下面的二维码，在右下角，点击“70元起购”，先注册，再开户，然后按流程操作即可跟投。



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目前老揭的组合十年定投成长是70元起购，申购费打1.2折。譬如你在别处买相同的基金，要100元手续费，通过我的组合买，只要12元手续费。





最近十年定投成长组合回血中，主要是其中的医药和医疗贡献较大，近期表现突出，医疗离历史高点，还有5%的差距，医药早盘一度突破，创今年以来新高！





目前老揭十年定投成长组合持有行业：







医药医疗+汽车（新能源+智能）+传媒+科技+黄金+地产+500增强



