【揭幕操盘必读】3月30日《早盘信息》（每日收盘发第二天早上的），操盘必读系列已制作14年，坚持不易，转发即支持。





一、【新股申购】

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二、【产业掘金】

新华社报道，3月27日，联合国秘书长古特雷斯、联大主席穆罕默德-班迪、联合国安理会3月轮值主席张军以及联合国经社理事会主席莫娜·尤尔联合举行视频通报会，共同向193个会员国通报新冠肺炎疫情情况，并商讨联合国未来工作。这种视频远程办公模式已成为近期联合国办公的“日常”。古特雷斯13日致函全体员工，要求他们在3月16日至4月12日期间实施远程办公，以最大限度降低新冠病毒的传播风险。相关视频远程办公公司有会畅通讯（300578）、亿联网络（300628）、视源股份（002841）、





界面报道，长春日前发布促进汽车消费若干措施。包括：鼓励购买新车，购买长春市生产并在省内销售落籍的汽车，每辆给予购车价格3%的一次性补助，最高不超过4000元；鼓励更新换代，吉林省号牌车主凭2020年3月20日至6月30日出售旧车的发票或汽车报废注销证明，购买长春市生产并在省内销售落籍的新车给予一次性补助，最高不超过5000元；鼓励团体采购，对一次性购买长春市生产并在省内销售落籍的新车5辆及以上的(车辆单价不低于20万元)，给予一次性补助，每辆最高不超过6000元。相关公司有长安汽车（000625）、一汽轿车（000800）、上汽集团（600104）等等。





三、【公司信息】





三鑫医疗：一季度净利润预增100%-120%





智能自控：下游订单爆满，产能处于满负荷状态。







涪陵榨菜：标箱助理菜丝产品（商超版）由130元涨至138元。





宏川智慧：2019年全年实现净利润1.46亿元，同比增长41.96%；拟10转3派3元





新城控股：2019年全年实现净利润126.5亿元，同比增长20.61%；拟10派17元





圣农发展：2019年全年实现净利润40.93亿元，同比增长171.85%





乐普医疗：取得美国应急使用授权准入、欧盟CE认证





华友钴业：2019年全年实现净利润1.2亿元，同比下降92.18%。





中国神华：2019年全年实现净利润432.5亿元，同比下降1.4%；拟10派12.6元





中兴通讯：2019年全年实现净利润51.48亿元，上年同期亏损69.84亿元，拟10派2元。公司拟回购A股股份，回购股份的数量为公司已发行A股股本1%的授权额度内





山东黄金：2019年全年实现净利润12.9亿元，同比增长25.91%