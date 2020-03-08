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【揭幕操盘必读】3月9日《早盘信息》（每日收盘发第二天早上的），操盘必读系列已制作14年，坚持不易，转发即支持。





一、【新股申购】

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二、【产业掘金】

上证消息，据数据显示，2020年以来，维生素B1、生物素2%、维生素K3、维生素E、叶酸等价格涨幅较大，其中，维生素B1涨幅翻倍，生物素2%涨超80%，逼近历史最高价330元/千克。相关公司有金达威（VA/VD3 002626 ）、新和成（VA/VE/VD3/生物素 002001）、浙江医药（VA/VE/VD3/生素 600216）、兄弟科技（VB1/VK3/泛酸钙/烟酰胺）、 圣达生物（生物素/叶酸/VB2）等等。





财新TMT消息，中国移动启动2020年5G基站招标，苏浙粤三省采购量居前列。5G新基建相关公司有新易盛（300502）、沪电股份（002463）、中兴通讯（000063）等等。





百川数据显示，安徽、山东、河南等地，尿素厂家集体涨价，相关尿素公司有华鲁恒升（600426）、阳煤化工（600691）等。





三、【公司信息】





昊志机电：公司已向多家口罩机厂商供应数百套口罩机超声波焊机系统。





掌趣科技：《一拳超人：最强之男》有望在日本市场上线。





三七娱乐：《狂野西部》已经在海外发布





卓翼科技：公司Wi-Fi 6路由器合作客户包括小米、华为等





阳普医疗：一季度净利同比预增120%-150%





同和药业：2019年全年实现净利润4831万元，同比增长96.93%，拟10转6派1.35元。预计一季度净利润为983.51万元-1117.63万元，同比增长120%-150%





盐津铺子：2019年全年实现净利润1.28亿元，同比增长81.58%；拟10派5元



