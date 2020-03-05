2016年5月，一位基金公司的朋友找到我，说她离职了，正在创业，做一个第三方基金销售平台。她的老板很有路子，当时仅用三个月，就拿到了证监会颁布的基金销售牌照。





当年这张牌照大概值3000万左右，现在这块牌照，就老揭听到的消息，要1.2亿左右了。





与其他销售平台不同的是，她老板要做的，是以大V组合为导向，优选基金产品，就是类似现在公募基金做的FOF（基金中的基金）。通过组合，希望改变中小投资者买基金的方式。





在当时，这个想法，是比较超前的。当然，现在，第三方基金销售平台做组合，已经是常规化操作了。譬如我现在，在蛋卷上的十年定投成长组合，也是这种，蛋卷也拥有证监会颁布的基金销售牌照。





创业初期，她求我帮个忙，在他们刚建立的平台上，建立一个组合。再顺便多宣传一下他们的平台。





一开始，我是拒绝的。







但是，她在跟我聊了五次之后，说了一句话，可能刺激到我了。说了什么呢？





她说：“老揭，你虽然是大V，但是你没有发产品做公开业绩，无法让别人知道你做投资的水平。你应该到我们平台做一个组合产品，展示下自己的投资水平。”





实际上，我知道，她这是在抬举我了，老揭码字十五年，就我这点流量，大V还算不上，小V还麻麻地吧。但突然间，我觉得她说得很有道理。创业不易，那就支持下吧。





于是乎，2016年8月24日，我的第一个公开产品，【老揭搞基1号】，诞生了。当时我记得大约有300多位老铁，敢吃螃蟹，信任我，坚定跟投。





时至今日，【老揭搞基1号】已经运行了近四年的时间，中间也经历过不少波动。上一次我答应过大家，老揭搞基1号净值创出历史新高后，就止盈清盘。





今天，我决定，把我的第一个产品，止盈清盘！任何人在任意最高点买入，只要耐心持有至今，都是赚钱的。所有持有人都赚钱，我很欣慰。





截至2020年3月3日，1287天，近四年的时间，【老揭搞基1号】的累积净值是1.5111，年化收益为12.42%，超越所有平台首页推荐的组合。





这个年化收益，大致就是我的投资水平吧。不算优秀，只能说一般，我的目标，是力争做到年化15%-20%。









老揭搞基1号清盘后，也就彻底被我关停了，无法公开搜寻，也无法跟踪了。请还没有跟着清盘的持有人，如果你看到这篇文章，请及时止盈清盘，兑现利润，落袋为安。





接下来，我会把心思重点放在蛋卷上的老揭十年定投成长组合，力争做到年化15%-20