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【揭幕操盘必读】3月6日《早盘信息》（每日收盘发第二天早上的），操盘必读系列已制作14年，坚持不易，转发即支持。





一、【新股申购】

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二、【产业掘金】

据报道，苹果公司miniLED产品研发完全不受新冠肺炎影响，商用化能见度甚至高于机构此前预期。





苹果公司正在开发6款miniLED产品，比此前预计的2款产品大幅增加，包括iPadPro、iMacPro、MacBookPro等6款产品。受益于miniLED显示屏优势，Apple的中大尺寸产品将因此提高高阶产品份额与市占率。Apple miniLED产品出货量将在2020年与2021年分别显著增长约300%、225%。





华创证券指出，2019年以来，miniLED背光终端产品密集发布。苹果、TCL、海信、华硕、群创、友达、京东方等巨头纷纷推出miniLED背光或类似技术的电视、显示器、VR和车载显示等终端产品。其中A股相关上市公司有TCL（000100）、海信电视（600060）、京东方Ａ（000725）





3月3日，纸业市场再次迎来一波大厂带头提价，理文、山鹰、荣成、景兴齐齐发动，涨幅50-200元/吨。从2月中旬至今，原纸厂已经完成了四轮涨价，累计涨幅高达500-1000元/吨，更有纸厂一次性涨价500元/吨。经过这番大涨，纸厂已累涨30%-50%。其中，相关上市公司有山鹰纸业（600567）、景兴纸业（002067）





三、【公司信息】





新大正：天风证券刘明章认为，作为一家物业公司，公司品质优势显著。本次疫情或是对物业管理行业价值及资产价格重估的重要催化。







百川股份：中国移动招标磷酸铁锂电池6.102亿Ah，子公司海基新能源有投标资格，并已经申报了相关资料





紫鑫药业：上证消息，计划今年3月在黑龙江齐齐哈尔启动工业大麻育种项目。





铜陵有色：上证消息，海外矿山米拉多的铜精矿顺利抵达铜陵。方正证券郭丽丽认为，集团将米拉多铜矿资产注入上市公司的预期强。





龙洲股份：终止收购厦门华特100%股权





麦达数字：实际控制人陈亚妹于2019年9月11日至2020年3月4日期间，累计减持1.45%公司股份





浩能科技：公司推出高速N95、平面口罩机全自动生产线，已经得到众多口罩生产企业的青睐，已取得江苏某知名医药企业订单任务





芯源微：公司与华为海思有业务往来