【揭幕操盘必读】3月3日《早盘信息》（每日收盘发第二天早上的），操盘必读系列已制作14年，坚持不易，转发即支持。





一、【新股申购】

聚杰微纤，申购代码300819，申购价格15.07元。

东岳硅材，申购代码300821，申购价格6.9元。





二、【产业掘金】

华为海思近日启动面向鲲鹏解决方案团队的社会招聘，招聘岗位包括鲲鹏芯片软件生态工程师、HPC计算芯片优化工程师、鲲鹏芯片OS工程师、鲲鹏芯片驱动开发工程师、5G云游戏/云手机开发工程师等。华为表示：华为鲲鹏解决方案致力于打造世界最强算力平台，新的计算时代已经来临。海思相关公司有诚迈科技（300598）、中科创达（300496）、宏达电子（300726）等等。





三、【公司信息】





桃李面包：北京、黑龙江等超市出现卖断货情况，目前全国工厂复功率超90%





长春高新：控股子公司冻干鼻喷流感减毒活疫苗获得药品注册批件





成都路桥：李勤及其一致行动人恒康中迪累计减持公司股份5%，目前李勤仍持有5.06%公司股份





旺能环境：子公司联合中标云和县生活垃圾资源化处置利用特许经营项目，项目估计投资为1.08亿元