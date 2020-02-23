【揭幕操盘必读】2月24日《早盘信息》（每日收盘发第二天早上的），操盘必读系列已制作14年，坚持不易，转发即支持。





一、【新股申购】

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二、【产业掘金】

华为新一代折叠屏即将发布，天风证券认为，超薄玻璃将成为重要方向，长信科技（300088）是玻璃减薄行业龙头，沃格光电（603773）主营超波电子玻璃。此外还有消息称华为P40系列，将搭载WIFI6技术，WIFI6相关公司有神宇股份（300563）、共进股份（603118）等等。





中国纸网消息，近两日，由于纸价上涨，纸箱行业动荡不安。2020年第一波涨价潮已初步形成，玖龙、理文、山鹰等三十多家纸厂宣布涨价。相关上市公司有山鹰纸业（600567）、博汇纸业（600966）等等。





受益于海外的高景气，多家光伏公司已预告业绩翻倍，根据证券时报记者采访的情况，今年国内光伏市场有望重回增长通道，多名业内人士判断，新增装机规模将在40GW以上，同比增幅超过三成。





光伏行业好转，对金刚石线产业也是利好，目前主要的光伏单、多晶硅偏生产厂商已全面采用金刚线切割工艺。相关金刚线公司有东尼电子（603595）、三超新材（300554）、岱勒新材（300700）等等。





另外，上证报记者采访山东某光伏玻璃上市公司高管得知，目前公司订单饱满，产品单价较2019年有所上浮。整个光伏玻璃行业供需关系仍然偏紧，相关公司有金晶科技（600586）、福莱特（601865）、中航三鑫（002163）等。







三、【公司信息】





鱼跃医疗：体温枪、呼吸机、制氧机，目前供不应求。





浩云科技：今年来依托超宽带技术打造的应用逐步落地。





迈克生物：已完成新型冠状病毒检测试剂盒的研发工作





中科信息：公司是华为鲲鹏生态ISV认证合作伙伴之一





特变电工：子公司下属晶体硅公司将获6亿元增资