本文首发同名公众号：揭幕者 。 这两天在整理博客，感慨万千。





回看自己曾经写过的文章，发觉投资是一个不断遗憾的过程，而自己，是一个不断SB的过程。







突然翻到一篇2014年年底，转发了某公募基金董事长的亲笔信，这封信写得非常慷慨激昂，满满斗志，对大牛市充满期待。





我截图了一部分，大家可以看看。





先不论逻辑是否通畅，也不论结果是否正确。站在那个时间点，你一定认同这位董事长的观点，特大牛市来了，冲啊。





2015年，老揭也是这样的，高喊牛市，什么牛市不言顶，什么“先生，现在是牛市”，我都喊过，甚至还在喊过1万点，我这已经不是拍脑袋了，而是在拍屁股了。





揭嫂那时候高位接盘的某基金，也是我叫她买的，四年之后，也就是去年，割肉止损，亏了50%。





马后炮看，我是不是很SB？





嗯，确实是的。





回首这五年，我也在不断学习和自我进化，现在老揭根本就不怎么提牛市这两个字，虽然我相信未来大牛市是一定会有的，只不过时间问题，但这是正确的废话。





资本市场上，正确的废话，太多了。我想大家都听够了。







预测市场，是很难的。最近行情好，牛市的呼声，又开始多了起来。这种说法，很危险，我觉得大家还是要警惕。





有个别机构人士，一边喊着要去散户化，一边又喊着牛市来了，鼓动散户入市。





这种行为，不是傻，就是坏。







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今日两市继续震荡上攻，而且还是周五，两市成交量突破了万亿大关，说明场外增量资金在积极进场。







已经提前布局好的朋友，大可享受抬轿子的乐趣。





创业板指数又逼空了，正式突破2200点大关，成交额继续放大，继续沿着5日线爬升。





上证指数也受创业板带动，站稳3000点大关。





老揭观点很鲜明，依然简单直白，不模棱两可：场外增量资金源源不断，爆款基金每天一只，继续看好春季躁动行情。比起主板，我继续更看好创业板指数。





同时，也希望大家，警惕"牛市来了"这种说法，很危险的。人人都希望牛市，但以我的个人经验，现在不是牛市，只是一波春季躁动！





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各位持有人，老揭十年定投成长组合，净值再创新历史新高，成立以来涨幅是35.87%，仅仅用了7个月的时间，累计涨幅就已经超越了某成立四年的网红组合。









最近有不少朋友从那边转过来，我首先要感谢各位的信任。但我依然提醒大家：我不是神仙，我的组合可能赚，也可能亏，请大家一定要降低预期，理性投资，买卖自负。





同时，也希望大家了解，我这个组合的投资风格，是以成长主题为主的，波动可能会比较大，只适合激进型的投资者。





如果你是稳健型的投资者，或者是保守型的投资者，千万别买，超过70岁以上的老年投资者，也是不可以买的，敬请谅解。





对了，大家别看老揭十年定投成长的年化收益，这个不准的，我现在成立一年时间还没满，未满一年的产品，计算年化收益没有任何意义。





一般看一只产品，至少要看三年以上的年化收益，譬如我即将止盈清盘的老揭搞基1号，成立四年，目前年化是12.8%，这个算比较正常的。







昨晚和一位明星基金经理做路演，他说，长期看，做投资，追求的是年化15%-20%的收益，能做到这个年化，就已经很优秀了。





目前老揭的实盘组合十年定投成长组合持有行业（按持仓比例排名）：







新能源汽车+医药+半导体+银行+医疗+中证500增强+黄金+科技。





老揭十年定投成长组合最新净值(2020-02-20)：1.35