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【揭幕操盘必读】2月25日《早盘信息》

(2020-02-24 15:41:37)
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【揭幕操盘必读】2月25日《早盘信息》（每日收盘发第二天早上的）操盘必读系列已制作14年，坚持不易，转发即支持。


一、【新股申购】

暂无


二、【产业掘金】

根据模组业者报告，农历年前256GB PCIe企业级SSD（固态硬盘）报价约在30美元，但上周已涨到35-36美元，512GB PCIe企业级SSD报价也由农历年前50美元，至上周已大涨至58-60美元。至于240GB消费性SSD报价由农历年前的25美元以下，大涨至27-28美元之间，480GB消费性SSD亦由农历年前的45美元以下，至上周已涨至51-53美元。SSD相关公司有：朗科科技、国科微、深科技、环旭电子等等。


三、【公司信息】


金固股份：公司旗下汽车超人正在和特斯拉中国积极联系，探讨为特斯拉体系提供售后服务的可能性；参股公司苏州智华目前正与华为开展业务交流，双方正就具体业务合作方案进行积极讨论


（这家公司真能蹭热点，有是特斯拉，又是华为，老揭真是服了）


兴瑞科技：公司目前的智能终端产品线重点是在家庭网关、智能机顶盒、WIFI信号增强器、智能音箱等


中光学：子公司镀邦光电有相关产品应用于部分特斯拉车型


兴发集团：电子级磷酸生产技术达到世界先进水平，中芯国际、韩国海力士等已成为公司客户


博杰股份：公司目前和特斯拉在ICT测试相关业务上有合作，主要供货给特斯拉代工厂

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