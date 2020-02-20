







先科普下EFT溢价率，昨天很多揭粉在问。













ETF溢价率，即ETF的自身价值，高于其所有成分股价值的幅度。有溢价率，还有折价率，即ETF自身价值低于所有成分股的价值。好在，这个幅度，我们不用计算，每款行情软件都会自动计算。













那么问题来了，溢价率在哪看呢？很简单，先输入你要查看的指数ETF，再打开日K线图，然后看最右边，有一个“溢率”。













老揭就拿半导体50做案例，这是今天早上收盘，我截的图，黄圈圈的地方，就是溢价率。看，昨天半导体50还微幅溢价的，今天就微幅折价了。





























注意，这个溢价率如果很高，一定要小心，说明市场上有傻钱在盲目抢购，面临的风险会很大。













目前，半导体没有出现溢价，更没有大幅溢价。反而倒是某只跨境ETF，溢价率高达11%，有点怕怕的。













做投资，首先要考虑的就是风险。来到这个市场，先问自己两个问题，1、我用的是闲钱投资吗？2、我能承受多大的亏损？20%，30%，还是50%？













风险测评，我想大家入市的时候，都做过吧，我不多讲了。













===========













接下来要说一件很重要的事了。关于老揭十年定投成长组合的，把很多持有人吓了一跳。













昨晚深夜，很多持有人发现，我的第一大重仓，新能源汽车指数分级基金，竟然大跌33.73%，一天亏掉33.73%，净值还回到了1元。













这是怎么回事？怎么一天跌那么多？钱就这么没了？净值怎么变成1了？













老揭今天统一回答下，莫慌！莫慌！













这是因为：新能源汽车指数分级基金，办理了不定期的份额折算。













为什么要份额折算？因为基金合同规定，当母基金的净值高至1.500元或以上时，将进行不定期份额折算。最近新能源汽车表现太好，已经突破了1.5。













这个份额折算，是其分级A和分级B的重新分配。我们持有的是母基金，不会受到任何影响。母基金本身就是一只开放式基金。













当然，我们的母基金净值回到1了，但是，你持有的份额，也会相应增加，也就是说，在折算后，你在十年定投成长组合中，持有的新能源汽车的总市值，是不变的。不会影响各位持有人的投资。













当然，昨天新能源汽车指数分级基金是跌的，市值也会相应下跌一点，但是没有跌33.73%那么多，真正的跌幅是2.98%。今天估计会涨回来一点。





























最后再提醒大家，因为目前是折算期，昨天和今天，我们的母基金将停止交易，所有的交易申请，都会失败。













到了2月21日，也就是明天，就恢复正常了。













这次真是要怪我不好，我以为大家都知道分级要折算这事，怪我没有提前给大家科普，都怪我呀…………













我这么码字解释，大家能理解吗？还有问题的话，欢迎留言。













有朋友问，老揭，你为啥这么看好新能源呢？













何止是我，市场上看好新能源的机构也很多，为啥都看好新能源呢？













今晚8点，老揭工作室联手万家基金、腾讯理财通，老揭将对话万家基金总经理助理、万家基金投资研究部总监，基金业的大咖，莫海波先生，讲解2020年新能源投资机会。













莫海波拥有10年研究及投资经验，擅长提前布局估值合理、成长潜力高得行业，其管理的万家精选曾获五年期持续优胜金牛奖。













这次对话，一定会干货满满，结束之后，我会整理成文字，给各位老铁分享。





























===========













今日两市再次上攻，上证指数如期冲上3000点大关，券商、互金功不可没。特别是股票软件商，同花顺、东财、指南针、大智慧，表现威猛。金融IT系统供应商恒生一度涨停，金证涨停。









创业板指数又来了个阳包阴，涨幅超2%，再创年内新高。昨天我们还在说，创业板是洗洗更健康，就洗了一天，就洗完了？我还等着多洗洗几天呢。













目前创业板依然贴着5日线稳步上升，有些朋友比较慌，那我建议你盯着5日线，哪天创业板跌破5日线，你就卖，落袋为安。当然，卖完又涨回来了，别怪我。买卖自己决定。













至于春季躁动行情何时结束，还是那个判断标准，主线跌破20日均线收不上来，就是撤退之时。这波主线是谁？创业板。













酒店，旅游今日反攻领涨，昨天我在《【揭幕操盘必读】2月19日《早盘信息》》收集了相关信息，多家旅游业上市公司自救。













一季度是肯定受影响了，但现在情况慢慢好转，拐点已出现，随着慢慢复工，社会秩序和工作节奏正常，大家都闷在家里闷坏了吧，预期未来旅游业将报复性反弹。









对了，央妈如期“降息”！1年期LPR降至4.05％了，相关分析可以点击右边文章《大放水，冲鸭！》。



