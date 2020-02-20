【揭幕操盘必读】2月21日《早盘信息》（每日收盘发第二天早上的），操盘必读系列已制作14年，坚持不易，转发即支持。





一、【新股申购】

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二、【产业掘金】

有媒体报道，新冠肺炎疫情打乱偏光片供给，面板价格持续向上。市场传言，自去年下半年起持续降价的偏光片，价格有机会最快第二季出现反弹，涨价幅度落在5%到6%之间。相关偏光片公司有三利谱（002876）、佛塑科技（000973）、深纺织（000045）等





三、【公司信息】





宁德时代：已与特斯拉签订量产供货定价协议





海航集团：高管否认将被接管等传闻





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