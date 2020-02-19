



本文首发同名公众号：揭幕者。 本文截取自我在第四届揭粉嘉年华上的演讲中，涉及到我的实盘组合，十年定投成长的内容。今日替大家整理出来了，希望大家看完此文，能明白我成立十年定投成长实盘组合的初心。





2019年有一个非常大的印象，很多人和我反映，说大盘跌了吧？他的票确实跌了，我的股票也跌了，大家一起跌很正常。我说大盘涨了，他也跟我说，涨有什么用？我的股票又没赚钱，涨有什么用？





这个话要搁在2018年前，我是理解的，我还会安慰他几句，我会说，你不要急啊，会轮到的，个股轮动会轮到的。如果他骂人，我就拉黑了。





但搁现在，我就直接跟他说了，你说，涨指数了不赚钱，那很简单，买指数啊。





现在大盘都有指数，大盘都有ETF的，2019年也涨20%。





买指数让投资更简单，把握投资利器，它是一种利器，而不是你买了之后，投资都有风险，但它就是简便型的工具，ETF，就是简化起来就是交易所交易基金。就跟股票一样，可以买卖的。





2019年是大年，数据统计，2018年ETF就已经逆市增长。2018年有一个创业板50的ETF，2018年年初只有2个亿的规模，2018年一路跌一路跌，规模最大到过200亿，越跌越买，2019年ETF井喷的，现在我这个是去年12月17日的数据，已经逼近6000亿大关，未来破万亿也有可能。我们做投资，分配点资金到指数基金上，特别是行业指数基金，我觉得是有点必要的。





正是基于前面那么多的逻辑，老揭建立了十年定投成长。





我建立十年定投成长的初心是：致力于解决大家说的赚指数不赚钱的困惑。





大盘涨也好，大盘跌也好，总有抱怨的心情不好的人。我们希望通过建立组合的形式，去让广大的普通的投资者，能够真的是赚了指数又赚钱。





为什么要取这么一个名字呢？我可以给大家解释一下。





十年，十年不是说十年不动，很多人买了我的组合，说我这个钱是不是十年拿不回来了？不是的。你随意，你要赎回，你要抛，请随意。我们这个十年，主要是想让大家坚持一个理念，就是你做任何一个投资，你一定要有一个长期的规划。你最好是坚持，因为我们这是定投，坚持十年以上。





可以说一个数据，去年大家看看，我前面说过，都是机构大年，机构都打的非常好。然后给大家做一道题目。有一个基金，2019年涨了60%。在所有的持有人中，赚30%以上的基民有多少比例？





让大家猜一猜，5%？还是10%？还是1%？





选5%的举手？





选10%的举手？选10%的多一点。





选1%的举手？选1%的也挺多。





我跟你们说，最终的答案会让你们大吃一惊，目瞪口呆。今晚睡不着觉。千分之一。





大部分的投资者无论是投资股票还是基金，都是喜欢波动操作。所以为什么要让大家坚持。





你做一个坚持，但是是闲钱，不能说我卖了房子。最近行情好，有一个揭粉说我把房子卖了，我要配置组合，我说你卖房子不行，你炒股是要用闲钱，别卖房，你有房子，帮你儿子留着。





后面有留言，他家里有二十套房子，我觉得他的二十套房子，卖掉一套，那么一定是闲钱。除非你家里的房产很多。卖掉一套，也是闲钱，做一个长期的规划。





定投：机构有一个统计，有个11个月的魔咒。





什么意思呢？





当一个投资者，他只要坚持定投，每个月一次，每个星期一次也好，当他坚持到第十一个月的时候，不行了，哪怕是赚钱，赚钱还好受，如果是亏钱，肯定受不了。在11个月一定会终止定投，坚持不下去。我们十年有120个月呢，就是让大家打破这个魔咒，你要坚持。





投资坚持十一个月再说，不要管亏不要管赢。定投每个月一次，不固定的时期，不固定的金额。我的组合是50块起投，普惠金融。





很多人问我为什么不做私募，也有券商给我通道发一个私募，但我觉得，我之前有很多的基金经理采访对话，我也之前推了很多的节目。我觉得有一个基金经理说的话非常打动我，他说，其实作为一个优秀的资产管理人，心里有一种理想的，就是为更多大众的中小投资者，老百姓服务。





因为做私募一百万起，净资产500万以上。其实有钱的还是那少部分。我们要做直管行业要为大众，去赚钱，我们一定要是做普惠金融，倒不是我们有多高的逼格，只是觉得为更多的人服务，让更多的人赚钱。





成长：雪球旗下蛋卷基金上，首只，做投资主题行业为主的基金组合，所有都是低估值的宽基，我们要做就是专门投资主题行业，专门以成长投资为主。我们的核心就是价值投资，价值为主。





我现在的净值曲线，昨天我的净值我没看。我给大家截图的时候，1月7日的净值，创了新高。目前我们8月13日成立的，现在还可以。简单来说，当然因为短期业绩，运气好而已。





我们看一下组合。很多后台问我，你的组合给我们透露一下，完全可以，这都是公开的。





新能源汽车、医疗、医药、500增强、半导体、科技，半导体50，银行，黄金，大家都知道，我应该算是这个市场里面，比较早发掘新能源汽车的，去年12月初就布局了。





更新：因为以上是1月11日的演讲，我再更新下十年定投成长组合的最新净值，截至2月11日，正好一个月，目前的净值是1.278，成立以来跑赢指数近20个点，不过时间太短，只能说是运气好。





投资是一场马拉松，还是需要时间来证明



