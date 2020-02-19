今天，发一个我的演讲





防疫情在家，花点时间整理了我在第四届揭粉嘉年华上的演讲实录，与各位没有前来的揭粉分享。首发我的这个唯一服务号：揭幕者策略笔记





以下是《让投资更简单 把握投资利器 》演讲（全文13000字左右），首次演讲时间是2019年12月28日，第二次演讲时间是今年的1月11日，内容几乎差不多，数据有微调。





以下为演讲全文实录：





大家好！我是老揭。





今天我的演讲主题，是《让投资更简单 把握投资利器》。前面有四位基金经理，他们都是实战派，亲自管理产品的基金经理，已经说得比较多了。





先来回顾下，我记得2019年1月4日，是大阳线，今年1月5日，开第三届揭粉嘉年华。当时我有三大预言：

1、科创板必炒，注册制试点顺利推行。目前来看，开板两个星期爆炒，注册制，今年创业板也会推进。





2、成长股的表现将优于价值股。去年下半年，特别是科创板开了之后，那它的表现是优于价值股的。但很遗憾。实际上我们去年是看好中证500跑赢沪深300。但没有跑赢。





3、逢9必涨！目前看，还真是，2019年年线是收阳的。





但其实很多人会发现，2019年，没赚到什么钱。





2019年A股有三个热门段子。





第一个，去掉猪都是通缩，去掉核心资产都是熊市，去掉地产都是衰退。

猪肉去年涨的很厉害。核心资产都是大部分那些白马股的牛市，大部分那些个股的熊市。少部分的白马股核心资产的牛市。其实地产还不错。最近上海有一个杨浦开了新盘，秒光，一日售謦，都是那种几千万的房子。





第二个，股民真可怜，自己没赚啥钱，还得熬到半夜看新闻，还得上知天文地理，下知猪肉5G，股市虐我千百遍，我待股市为初恋。我不知道大家有没有这样的心理，我是有的。





第三个，大牛市is back。





2019年随着一季度的春季躁动行情，无数的券商喊大牛市来了，大牛市is back。中信建投第一个喊出大牛市来了，一般这么喊，大家就不要奢望大牛市了。





2019年，有一个非常让做股票的人不服气的地方。就是炒股不如炒基。





很多股民不服气，想想自己每天都抓涨停，为什么炒不过基金经理呢？





2019年机构吃的山珍海味，确实是大年，少部分个股的牛市，大部分个股的熊市。





这个实际上也是机构，二十年以来，公募基金历史上第三次，大的吃饭行情。机构吃饭第一次是2006、2007年，第二次就是2015年，第三次就是去年2019年。





来看下数据，股票型基金，截止去年年底，403只产品无一亏损。中位数是涨幅42.17%。涨幅超50%的有147只。

偏股型基金，907只产品，无亏损，最差的表现上涨0.5%。中位数37.11%。涨幅超50%的256只。





所有开放式基金，涨幅超过100%的有5只。很多人说来到股市翻倍很容易，不是这样的，翻倍很不容易。





看一下基金重仓指数，截止12月31日，全年涨幅51.11%。什么是基金重仓指数？大家可以参考一下，它就是把各大基金前十大重仓股，编制成一个指数，这个指数是2018年7月20日成立的。观察的就是基金重仓的表现。





2019年随便买点基金都赚钱的。而且是年初买，不要4月份买，很多朋 友都看到一波春季行情上来了，三四月份从2700点涨到3200点，从3200点进去了，进去了就是一个高点。





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2019年有一个非常大的印象，很多人和我反映，我说跌了吧？他说确实跌了，我的股票也跌了，大家一起跌很正常。我说今天涨了，他也跟我说，涨有什么用？我的股票又没赚钱，涨有什么用？





这个话要搁在2018年前，我是理解的，我还会安慰他几句，我会说，你不要急啊，会轮到的，个股轮动会轮到的。如果他骂人，我就拉黑了。





但搁现在，我就直接跟他说了，你说，涨指数了不赚钱，那很简单，买指数啊。





现在大盘都有指数，大盘都有ETF的。2019年也涨20%。





买指数让投资更简单，把握投资利器，它是一种利器，而不是你买了之后，投资都有风险，但它就是简便型的工具，ETF，就是简化起来就是交易所交易基金。就跟股票一样，可以买卖的。





2019年实际是大年，数据统计，2018年ETF就已经逆市增长。2018年有一个创业板50的ETF，2018年年初只有2个亿的规模，2018年一路跌一路跌，规模最大到过200亿，越跌越买，2019年ETF井喷的，现在我这个是去年12月17日的数据，已经逼近6000亿大关，未来破万亿也有可能。我们做投资，在一个账户里面分配一下任何的ETF，我觉得是有点必要的。这也是为什么我会建组合的初心。

很多人说，指数不赚钱嘛？可以啊，买指数。





怎么买？买什么？有多少ETF？有四大类。我帮大家分好了。





1、宽基。宽基比较专业，都是机构说的，老百姓听不懂。什么是宽基？就是大盘指数，沪深300、中证500上证50上证综指，都有。我们现在看到的排名，截止12月4日，排名规模第一是500ETF。如果参与ETF，最好是规模稍微大一点的，比较头部的。50ETF，排第二。300ETF排第三。





2、行业ETF，因为大家知道，我们其实中国A股的投资者，特别喜欢做主题投资。特别喜欢炒概念，特别喜欢追涨杀跌，做波段操作赚钱，实际上行业也有。比如说证券ETF，国泰基金经理说的，证券ETF就是他们家的，还有金融ETF，还有券商ETF，消费ETF，信息技术都有。你看好哪个行业，实际上如果你会选股当然选股，有些个股的超额收益超过指数，但你如果不会选股，一个板块里面100多只股票，没得选，看好投资行业。





3、策略ETF。策略ETF稍微比较少一点，目前排在前面的，我这个是整理了超过2亿规模以上的，再少就没意思了。ETF整体规模2亿以下没有任何意义了。可以看到，创业板50现在规模59亿，去年达到过200亿。红利低波，如果有红利有分红。深F120，科技100都有。这是策略ETF。

4、接下来最重要的就是主题ETF。主题ETF，实际上随着近些年的不断的轮动。实际上A股特别喜欢主题投资，如果多说，说了不太恰当的话，实际价值投资也是主题投资的一种。





为什么这么说呢？所谓的现在流行的核心资产的说法，你在2015年之前，听说过核心资产吗？听说过密集的宣传核心资产吗？没有。核心资产2016年由兴业证券率先提出这四个关键字。





在此前，比如说2001年入市，2003流行五朵金花，2003年的五朵金花放在现在就是核心资产。06、07年流行有色、地产，当时的有色是最大的一波涨的板块。在当时也是可以理解为核心资产。13、15年由创业板引起的小票的涨幅，其实也是。最近三年，大白马，一些被主流机构认为有持续稳定的现金流的，被追捧为一个。





主题ETF，现在排第一是科技ETF。第二个是军工龙头，第三个是5G ETF。





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正是基于前面那么多的逻辑，老揭建立了十年定投成长初心。





建立十年定投成长的初心，致力于解决大家说的赚指数不赚钱的困惑。大盘涨也好，大盘跌也好，总有抱怨的心情不好的人。我们希望通过建立组合的形式，去让广大的普通的投资者，能够真的是赚了指数又赚钱。





为什么要取这么一个名字呢？我可以给大家解释一下。





首先十年，十年不是说十年不动，很多人买了我的组合，说我这个钱是不是十年拿不回来了？不是的。你随意，你要赎回，你要抛，请随意。我们这个十年，主要是想让大家坚持一个理念，就是你做任何一个投资，你一定要有一个长期的规划。你最好是坚持，因为我们这是定投，坚持十年以上。





可以说一个数据，去年大家看看，我前面说过，都是机构大年，机构都打的非常好。然后给大家做一道题目。有一个基金，2019年涨了60%。在所有的持有人中，赚30%以上的基民有多少比例？





让大家猜一猜，5%？还是10%？还是1%？





选5%的举手？

选10%的举手？选10%的多一点。

选1%的举手？选1%的也挺多。





我跟你们说，最终的答案会让你们大吃一惊，目瞪口呆。今晚睡不着觉。千分之一。





大部分的投资者无论是投资股票还是基金，都是喜欢波动操作。所以为什么要让大家坚持。





你做一个坚持，但是是闲钱，不能说我卖了房子。最近行情好，有一个揭粉说我把房子卖了，我要配置组合，我说你卖房子不行，你炒股是要用闲钱，别卖房，你有房子，帮你儿子留着。





后面有留言，他家里有二十套房子，我觉得他的二十套房子，卖掉一套，那么一定是闲钱。除非你家里的房产很多。卖掉一套，也是闲钱，做一个长期的规划。





因为做定投，机构有一个统计，有十一个月的魔咒。





当一个投资者，他只要坚持定投，每个月一次，每个星期一次也好，当他坚持到第十一个月的时候，不行了，哪怕是赚钱，赚钱还好受，如果是亏钱，肯定受不了。在11个月一定会终止定投，坚持不下去。我们十年有120个月呢，就是让大家打破这个魔咒，你要坚持。





投资坚持十一个月再说，不要管亏不要管赢。定投每个月一次，不固定的时期，不固定的金额。我的组合是50块起投，普惠金融。





很多人问我为什么不做私募，也有券商给我通道发一个私募，但我觉得，我之前有很多的基金经理采访对话，我也之前推了很多的节目。我觉得有一个基金经理说的话非常打动我，他说，其实作为一个优秀的资产管理人，心里有一种理想的，就是为更多大众的中小投资者，老百姓服务。





因为做私募一百万起，净资产500万以上。其实有钱的还是那少部分。我们要做直管行业要为大众，去赚钱，我们一定要是做普惠金融，倒不是我们有多高的逼格，只是觉得为更多的人服务，让更多的人赚钱。





成长：雪球旗下蛋卷基金上，首只，做投资主题行业为主的基金组合，所有都是低估值的宽基，我们要做就是专门投资主题行业，专门以成长投资为主。我们的核心就是价值投资，价值为主。





我现在的净值曲线，昨天我的净值我没看。我给大家截图的时候，1月7日的净值，创了新高。目前我们8月13日成立的，现在还可以。简单来说，当然因为短期业绩，短期业绩也不能说。





我们看一下组合。很多后台问我，你的组合给我们透露一下，完全可以，这都是公开的。





黄金、医药、500增强、半导体、科技，半导体50，新能源汽车、医疗、银行，大家都知道，我应该算是这个市场里面，12月初布局新能源汽车的。比较早的发掘。





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下面说重点，很多揭粉说不要讲基金，我听股票的，A股怎么看？可以，没问题，展望一下2020年的A股。





这是上证指数的日K线，我画了一根黄色的线。从2018年3587的高点，联接2019年春季躁动行情的高点，一路连续下来，现在的大盘，已经在面临这么一个临界点了。这么一个压抑低位，可能最近有一点压力，大概在3115，或者是3125左右的位置。（2019年12月28日的画线）





如果你看上证指数，实际上，还是有点考验的，不要去听别人说，大牛市要来了，实际上大牛市来了不好。现在，其实领导层，也不想让涨太快，因为A股大家了解的，二十几年的历史，告诉我们，涨起来涨很快，然后摔下来，也很快，而且摔的很重。我们要的是长期的慢慢的走牛，而不是快的。





上证指数，我们觉得需要在这里振荡一下，消化一下，从3587连接到今年的3288，这么一个位置。





越上压力越大，3587的压力是挺重的。2018年1月。3288就是去年春节的高点，有可能要挑战一下。这是上证指数。





创业板指数，上证指数前面的黄线压制。创业板就没什么黄线。创业板注意这根黄色的均线。创业板指数，是从2017年这么一个位置，2017年初，跌破这根黄色的线，已经三年了，一路跌，一路跌。跌到下面，1184这里，有三重底，三重底之后，重到黄线这里都没去碰一下，都不敢摸一下，再冲冲冲，冲到去年12月底，神奇的事情发生了，不仅敢摸了，而且冲上去了，我以这条大均线，作为大整体大格局的分析。





目前来看创业板指数从2017年跌破大格局之后到现在，终于在快要三年的时间，冲上去了。而且冲上去，很有意思，冲上去，探底，探到2700点左右的位置。就是对于这个大格局均线的确定。





我近半年不断的强调我个人看好中小票的，比较看好创业板。为什么？因为一，创业板跌了那么多年了，第二，大家注意，去年的7月，随着科创板的开市，实际上是给那些高估值的成长股定了一个锚，当科创板估值很高，三四百倍，创业板里面同类的公司，收入也差不多，利润也比科创板高一点，只有三四十倍。那你说，比较下来，就出来了。





创业板指数，这根线是突破，目前一直是趋势，比较强的，当然也可以去看，如果把上证指数和创业板指数对比起来去看，很明显创业板指数的趋势是比较强的。（这里老揭需要装逼下，2019年12月28日至今，创业板至今涨幅是13.17%，而上证指数要跌去近5%。）





再来看看A股整体的估值。





整体的估值统计还是算在合理的范围。首先，静态的市盈率，沪深两市，18倍市盈率，还算可以。沪市15倍都没有，也不高。深市26倍。然后深市主板只有18倍。中小板29倍。创业板稍微高一点，48倍。





再看滚动的。 滚动市盈率也不高，沪深16倍，沪市13倍，深市25倍，深市主板17倍，深中小板27倍，创业板44倍。





关键看看百分位，目前的估值在整个历史上，它处于一个什么样的位置，我们可以看到，基本上都沪深50多，沪市56%，深市37%，深市主板23%，中小板29%，创业板49%，没有一个很高。什么时候高呢？超过90%或者是甚至95%，你就要警惕一下。就是说估值，超过90%，甚至再高的话，相当谨慎。目前来看，如果看整体的估值。是比较合理的。





说完估值展现一个中国股市真实指数。





这个指数我在公众号里写过，我写过以后，万得朋友转发，因为万得的朋友开发，去年万得是我们奖品的赞助商。





万得全A指数，不用加权去算，为什么很多人说上证指数，十年前3000点，现在还是3000点，因为用了加权，指数一加权，肯定是失真的，为什么失真？因为市场高位，6000多点的时候，你去发一个中石油，中石油盘子大，盘子大加权进去对于指数的权重越高，对于指数的权重越高，它的影响越大。





上证指数银行股加两桶油，基本上证指数控盘。





万得全A指数代表整个市场的，不加权，平均的，怎么控制？没法控制。目前在什么位置？这么一个高点，这个高点就是2008年的6124的高点。那个高点，就是7257的高点，就是我们2015年的那个高点。





所以我们现在马后炮了，我经常马后炮的事，马后炮分析。





2015年的时候，万得全A，较08年的6000点的时候，其实已经反倍了。就是说如果你理解成上证指数，在2015年的时候，上证指数相当于一万多点了。对不对？确实是估值高了一点。跌下来，又杀下来，杀到现在，现在大概这个位置就是差不多，6000点的位置。





整体A股，你去看，其实2015年那波杠杆牛，很多杠杆加进去，那波杠杆牛，实际上直接把A股干翻了。直接在2008年的位置上，翻了个倍。





我们上证指数要少看，如果你看上证指数，2015年5000多点，万得全A告诉大家一个清晰的事实。上证指数失真非常严重。真正的指数，现在是一个什么样的状态？





所以说你也不能说，十年不涨，至少，它还是一种螺旋式的上升。只不过在2015年的时候，冲的太快。涨的太好。





任何A股的行情，去看大宽基，它只要这个06、07年的斜率，斜率就是60度，2015年也是，2015年的斜率也很高。斜率一旦变得陡峭，加速就要小心了。





很容易，最后都是乱炒，炒到最后，又是一地鸡毛。





为什么现在希望慢牛，希望结构性行情，不希望普涨大牛呢？也是一个道理，不要涨那么快，慢慢涨，就像美股一样，大家知道吗？经常投资者说，中国A股没戏了。中国A股没救了。十年前3000点，十年后还是3000点，我娃都会打酱油了。美股现在又已经29000点了，但实际上1981年你去看，刚刚突破1000点。美股从1981年突破1000点开始，走了一波，16年，走到2008年那波长牛。





在1981年前，就是1000点，美股经历了16年的千点波动。就是说美股在1981年之前，1965年，我也算不清楚，反正是16年的每次到1000点就下来，每次1000点就下来，导致很多股民也说，美股的股民说我们美股真烂，16年还是1000点，16年前1000点，16年后1000点。





大家要用一种发展的眼光去看。点位不代表什么。





再说一个指数，科创板指数。我自编的一个指数 个人认为科创板在今年，很可能酝酿比较大的机会。





虽然目前科创板的指数，还没有出来。因为它要达到100家之后，还要再多一点。再出来。





我自己编制了一个科创板指数。截到1月7日，去年科创板刚出来爆炒一路跌，最高1220点跌到820点，半年时间跌35%。今年开始一路涨，你会发现，你去数数，科创板现在的，仅仅是技术分析，不代表任何。





我个人今年比较看好的是科创板的行情。（继续装逼，2019年12月28日至今，1个多月，我自编的科创板指数创出历史新高，涨幅是22.98%）









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连续四届揭粉嘉年华都提到了“老生常谈”两个内容。





一个是消费，一个就是医药。





医药和消费，实际上是最容易，出大牛股的两个板块。





先说消费，消费其实不是我们A股里面，简单理解的就是白酒，并不是。虽然目前的消费，最大的权重就是白酒。但是如果你去翻一下美股，你就知道，美国有一种饮料就是怪物饮料，中国现在也有怪物饮料。如果在2000年互联网泡沫的时候，你去投了100美元，去给这个怪物饮料公司，大概在2018年的时候你大概收获160倍的收益。





消费领域，包括巴菲特投可口可乐，可口可乐每年都在拉阳线，我可以给大家看看案例里面。消费是最容易出大牛。





为什么医药放在消费里面呢？因为我觉得在A股，医药更容易出大牛股。





为什么？我们都是要老的，都是要年龄增长的。而且现在，中国的人口红利，应该说结束了。虽然鼓励二胎鼓励三胎，人口，每年新的出生人口，还是没有大幅的增长。虽然也挺多，但你和以前去比是不太好比的。





从整个的中国的人口生育高峰，其实就集中在60后到70后，60后到70后这批的出生率相当高。还有50后。一家子都有五六个兄弟姐妹。最少也有三个。





其实你看80后90后，后来随着独生子女的策略，人口红利、人的数量是比不过上一代的。所以说，随着未来中国老龄化的加剧，医药一定是一个大的需求。你看看，比如说我有痛风的，我上次去北京，我们开北京站的时候，我刚刚发痛风，只能吃药。





我怎么会引起痛风呢？去北京前一天晚上，我跟人家喝了茅台，我就喝了三两就倒下了。为什么经常会说喝酒吃药呢？因为确实喝完酒就要吃药，这是很连贯的逻辑。





还有揭嫂前两天不太舒服，我们去了好几家医院，上海六院挂门诊急诊三小时才能排到。年底你去儿童医院看看，儿童医院排五个小时。我儿子的幼儿园的同学，也是因为最近的流感多，他们幼儿园的群里，半夜两点半刚刚排到队。半夜两点半看病。紫金山酒店对面有一个著名的中药的地方，我也去过，为了治痛风喝了中药。





我马上就四十岁了，随着年龄的增长，对医药的需求一定是大于喝白酒的需求，不可能天天喝茅台，但是痛风了喝完之后你还是得吃药。





再说一个大的逻辑。如果画两条线，一根线是消费线，一根线是医药线。消费随着人口拐点的来临。未来对消费的需求，对白酒，不是对其他说，对白酒的需求，应该是这样的缓慢的向下的下降。因为人口决定了。总不见得，你说为了把需求提上去，我一个人喝三瓶白酒，也不见得。





你如果有高血压每天都吃降压药，而且医生只给你开两个礼拜，两个礼拜后你再去开，不会多给你开。医药的需求肯定未来是越来越好。





消费我们日常生活中都会消费。包括大家现在买手机，买无线耳机，iPhonePro3耳机排队几个月。我有朋友上个月在台湾，正好买到了Pro3，在台湾的店里买苹果其他的东西，台湾的苹果的店员，看到了Pro说你的是Pro啊。可以给我摸一下吗？台湾都没货。你要买到就很新鲜，很不容易。





你看，电子消费也是消费。消费不局限于白酒，消费有很多。未来还有别的新兴类的消费。





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今天我们第四届揭粉嘉年华，给大家干货，前面三届都没有讲过自己的投资系统、投资理念。





当然每年我们嘉年华的内容都不一样。我每年都很认真的做PPT。





我们要搞清楚，你投资系统，到底吃的什么面？你到底是吃基本面？还是吃技术面？还是关灯吃面？上海在虹口有一家很著名的面馆，就是基本面。我们以后可以在陆家嘴开一个技术面。





你先了解你自己吃的什么面之后，你要知道，这个世界上的投资者不多的。你把它分成类，只有五类。这是美国学者劳伦斯克明汉姆，他把全球的投资者分为了五类，大家可以对照一下你是哪类。





价值投资者。价值投资者是近几年呼声最高的。只要一谈价值投资，我前面跟蜻蜓FM，聊，现在说价值投资很受欢迎，你只要一说价值投资大家都来听了。





价值投资，分析基本面，分析财务，找出市场价值低于内在价值的股票。最早二十世纪30年代，本杰明格雷厄姆，戴维多德提出，最出名的是格雷厄姆和巴菲特和他的搭档芒格，还有约翰聂夫、格林布拉特。





巴菲特也不是纯的价值投资者，他认识芒格以后，他的投资体系里面带有一点点成长。可以说他是价值投资和成长投资最完美结合的实践者。





第二类就是成长投资者。他们即可以保证公司内在价值迅速增长的公司，一年30%，一年50%。著名的就是费雪，20世纪50年代的采用这种价值投资战略的变种。二战时费雪是当兵的，当时他就开始研究炒股，发现炒的不错。所以在退役之后，五十年代开始成长投资。





实践最好的一个，那就是麦哲伦基金经理彼得林奇，他还活着，因为上礼拜，他比较早，上礼拜美国的巴伦周刊，非常有名的，类似于财新的地位，对他进行了采访，我刚意识到彼得林奇还活着。他对成长投资进行大规模的拓展，他的年化收益率也很高。还有华人大亨蔡志勇，这是一个非常传奇的人物。他生于1929年，正好1929年，大家如果喜欢做短线都知道，正好是林波末做空股市赚钱最多的时候。命运，不同世界，但是全世界各种各样的人命运交叉在一起。这是成长投资。





指数投资者。通过购买指数，就是你选股太难了。几百只股票我选不了，我又看好这个行业，怎么办？我就买这个行业的指数，或者我看好这个大盘，看好大盘的指数，它的创始人是先锋基金的创始人约翰博格，创立了标普500指数。





技术投资者，是目前中国股市里面最大部分的投资者。很多人看不起技术投资者。但我非常重视技术投资。大家知道吗？我以前也觉得，可能，机构里面的研究员、分析师或者基金经理部看技术分析，他们肯定是基本分析，做深度的研报，调研公司和管理层谈，后来我了解下来，他们都看技术分析，都看图。很多基金经理，一开始做基金经理的时候，都是从看图出发的。先看图，再研究基本面。





所以对于技术分析来说，它是利用个股图来收集市场行为，图表就代表了市场上整个的行为。所以它是去预期上升还是下跌。虽然很难。猜涨跌很难。最早是欧奈尔上世纪90年代被人们广泛采用。上世纪70年代发明了MACD、KDJ这些指标，随着用的人太多，它会失效。任何一个技术指标，如果用的人很多，会失效的。





90年代，我关注过，当时的大V，当时还没有大V的说法，在美股上炒股炒的很厉害的人，他分析的很厉害，炒股也很厉害。真的做实盘了，做这个组合，发一个私募，就不行了。都不好了。是有局限性的，因为它的方法一旦被人知道的太多，它就没有办法，去战胜市场。因为知道的人太多了，大家都用同一种方法。





包括看很多的投资理论大师，你会发现很多投资大师，实际自己不会把自己核心的东西告诉你，比如说巴菲特自己写过书吗？没有。都是别人帮他写的。巴菲特说过他的核心的投资方法吗？没有。你告诉我他的投资方法是什么？价值投资？价值投资只是派别。真正的方法告诉过你吗？没有。





很多投资大师，到了一定的阶段，不会把自己的东西说出来。老揭会讲，欧奈尔也会讲。我们认为好东西要分享。当然不要散播。知道的人多了就不太好。





组合投资，其实是通过多元化的资产配置。整个组合里面包括了黄金、地产信托、股票、债券，打包大的一个投资组合，这种其实是在机构里面用的比较多。





总体就是这五种投资。大家对标五种投资者，对比去看一看。





在国内A股也有三大主流投资方法。





第一个是以芒格、巴菲特价值投资为主的系统。主要是基本面分析，只强调基本面分析。上次跟一个基金经理聊，他做的很优秀，做基本面分析和价值投资为主。他当时看好猪肉，他说我知道猪肉会有一波行情，但是属于主题投资，不在我的价值投资的库里，我不会买。他完美地错过了那波去年的猪肉的行情。





第二个是GARP策略，Growth at a Reasonable Price。左手价值，右手成长。





第三个是以欧奈尔CANSLM系统为主的成长股投资。有的投资者只做成长股不做价值股。因为成长股有高波动，波动比较大，涨的快，跌的多。





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我的投资框架是什么？





我用三句话，简单地说一下，因为我觉得，任何的投资框架，你不能太长，你就没有任何意义。我们用短句，清楚地表达自己的投资思路。





第一个就是趋势创新高战法。





我几乎都给大家强调。你要重视近期创新高的票，或者是创出历史新高的票。





这招在熊市的时候，不一定好用，就是说很可能创新高，回去的。但是放在牛市的环境，这招厉害了。所有的牛股都是从创历史新高开始的。





这句话有没有道理？很有道理。去看看就知道了。





第二个是机构的一致性预期。





我现在看机构的报告，还有注重一些，我前面说的基金重仓股的行为多一些。因为机构的一致性预期，机构的介入程度，可以判定这个股票受不受市场主流资金的认同。认同很重要。





比如说你这个股票，是啊，确实估值很低，市盈率只有十几倍，业绩也不错，增长也不错。然后就一直躺在地板上，但是如果没有人，产生一致性预期。那它就是一直躺在地板上。





我说的一句话，低估值不是上涨的理由，只不过是跌不下去的理由。不是上涨的理由。这句话有道理吗？





非常有道理。一致性预期非常重要。





也就是说我们很多的朋友口中说的主力。大家市场上，整个的主流资金的业绩性的趋势，一致性的判断，对个股产生非常大的影响。





有一个做价值投资的基金经理，他买了一个价值。当时这个价值，大概只有8、9块。不能公开说什么股票。他买的时候股票是8块钱。市盈率很低，只有11倍。一季度的业绩非常好。然后他就一直干进去了，干了蛮多了。干了六个点左右。因为基金最大只能配十个点。干到五个点就是重仓股，六个点挺多。





买了很多，买完之后不涨，就不涨。不涨之后，他就去调研，调研之后，碰到董事长，董事长说你买之前也没跟我们沟通一下，你买的量挺多的。跟我们沟通一下





造成这个基金经理去年被这个重仓拖累一段时间。低估值你买我买大家买，买上去这才是好的。





第三以价值为核心的基本面选股。





这里我给大家找价值的前面，给大家看三张图。验证一下趋势创新高战法，贴到巴菲特身上适用不适用？完全适用。





巴菲特买可口可乐的价位，还有买苹果的价位。





1988年四季度至1989年春，巴菲特58岁。很多人说巴非特50岁以后赚大钱。他58岁买可口可乐大手笔买入。当时占7%的股份。大家可以看这个点位。这个K线图是可口可乐的周线还是月线。1988年四季度到1989年春，巴菲特在这个位置大手笔买入，占可口可乐7%的股份。巴菲特的理论很简单，价值投资价值投资，低估值。





第一句保住本金。第二句记住前面一句话。看任何一个投资大师的经典的理论，你一定要去看他怎么说的之外，他怎么做的。这是我还原巴菲特当时买可口可乐的矩阵图。外面没有人还原过。





首先他买可口可乐的位置就是新高，在1988年的四季度到1989年春天，可口可乐已经创出了当时的历史新高。





再次去看，可口可乐，1234567，七年出线了吗？出线了。所以说后面一波，这张图还不是最神奇的图，这张图只不过是我截的，88年到89年的月线图。





见证奇迹的时刻到来了。如果把可口可乐全年的，这是年线图放大会发现，巴菲特买在哪里？在两根阳年线的时候，1988年1989年买可口可乐的市值，在当时超过十亿美元。然后可以看到可口可乐飞了。所以他在50岁之后，他不做世界首富，谁做世界首富呢？一路涨。





包括可口可乐，近几年，年线一直都是阳线。





当然巴菲特一定是看到很多基本面的东西，因为当时他买可口可乐，他本身喜欢可乐，后来他参加了一个宴会，见到了可口可乐当时的主席，然后再寻求基本面。还有一个最重要的因素，88到89年，可口可乐开始进行全球的新兴市场的扩张。就是说我小时候，喝可口可乐，我的印象里，我读小学一年级的时候，幼儿园还没有。





我读一年级就是88、89年，可口可乐大规模的进入中国市场。可口可乐在全球整个新兴市场的增幅，中国、日本、印度、都很高。所以为什么特斯拉很多人看空它，很多美国的分析师看空它？但是中国上海建厂，而且下线了，都马上创历史新高了。所以从基本面来讲，它的全球化的新兴市场的增长非常重要。





再看苹果，很多人说巴菲特不买科技股。你错了。苹果不是科技股，苹果是科技股也可以。但其实苹果是消费电子股。





什么是消费？我们每个人用手机，因为今天，还有我以前的老同事也到现场了，老同事他的手机拍照给我看。我说你的手机明显不行，照片象素不行，你要换手机。换手机的行为，就是消费。一台手机，便宜的一两千小米，华为贵一点，三四千，再好一点的六七千。那也是消费。你买蓝牙手机，苹果两千块一幅，华为一千块一幅。





我给我儿子买手表，因为可以跟他打电话，可以定位他。900块，800块。也是消费。巴菲特买苹果没有把苹果当科技股，他是当消费电子来买的。当时巴菲特说过一句话，他说我非常后悔错过了亚马逊，他本来以为亚马逊是科技股，其实亚马逊最后可以算成是比较大的这种消费科技。他错误了，他自己也后悔。





我们现在还原，还原巴菲特当时买苹果的位置。我们知道，苹果自从iPhone推出一路涨一路涨，巴菲特一路看一路看，就像我们现在看牛股，涨的越高越不敢买，跌了再买，但真的跌了，你也不敢买。这是心理。





2016年，巴菲特旗下的基金经理买入1000万股的苹果。调整了，在这里。等了三个季度。2017年初巴菲特亲手大手笔买入苹果。2017年2月1日买入1.33亿股。





我们看一下位置，2017年的苹果在哪里？创新高了没有？创新高了，创出了当时历史新高。到了2019年，巴菲特拥有近2.5亿股股票，约占苹果股票总数的5%。苹果又创新高了。2017年初到2019年，两年的时间，苹果翻倍了。所以说这就是巴菲特确实有自己一套。当然我相信巴菲特是看准的。只不过他没跟大家说，总不见得我一个价值投资者说我看准的。不能这么说。但一定是看准的。





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我对基本面的理解。





我认为一家公司，你要去买一家公司，主营业务要清晰，稳定的现金流，通过内生增长获得现金流，一定要持续分红，不要搞多元化经营。不要乱并购，搞多元化经营最经典的案例就是乐视。茅台酒卖一种酒。





第二个ROE占15%以上，就是净资产收益率15%以上。业绩增速15%以上。





很多人说15%太低了，我要20%，我要30%，你要知道，整个A股市场，每年能增长30%的公司，是非常少的。这样的公司的比例，大致在整个A股里面不超过5%。我们可以把要求放放低。一家公司如果你每年有15%的增长。也是可以的。也很厉害。





第三个是行业领头羊，实际上，我以前一直不太理解，什么是行业领头羊，我一直觉得，可能行业收入规模低，这是领头羊，可能他的净利润低这是领头羊。可能行业地位低是领头羊。不是。后来我看了一本书，书里有一句话，他说一家公司要有核心竞争力，成为龙头，什么是核心竞争力？就是竞争者，都知道的秘密，但却无法复制。





就是你都知道，就好比是巴菲特，大家都知道，巴菲特是价值投资，你也知道他怎么回事，但你复制得了吗？没办法复制。你成为不了巴菲特，世界上只有一个巴菲特，完全没有办法复制。因为巴非特真正的秘密是他有源源不断的现金流，他有保险公司，保险公司能够给他提供小杠杆，源源不断的现金流。你有吗？你后面有一个大金矿，你买好了，看好的公司一直买一直买，问题是你没有。很多人说，要复制巴菲特，没有。我觉得复制不了。我觉得世界只有一个巴菲特。





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展望2020年大势的三个预言。和2019年一样，我不太喜欢做十条预言，二十条预言。因为十条预言二十条预言，中预言的几率很高。





第一个：降低预期。2020年可能你不要看现在行情涨的欢，预期，你的心理预期回报率，可能要降低。我觉得因为去年是机构大年，你去看，历史上，任何一年，机构吃饭行情的大年，它的收益率很高的情况下，第二年，它的业绩表现，都不如前一年。所以要让大家降低预期。

第二个：科创板指数会推出。我前面给大家编的是我自己编的，正式的科创板指数将会推出。科创板蕴含着比较好的机会。我看好的是信息技术和医药医疗。具体公司交流我们晚宴的时候说。





第三个：3587点是个坎，不太容易过。很多人看大牛市了，我昨天下午，正好跟一个机构朋友一起喝咖啡。在星巴克。对过有人在聊，有人在聊说，很好。人家问他你买的基金赚钱了，怎么不赎回。那个人说我等到4000点再赎回。我个人认为，3587，可能是一个坎。不太容易过。





当然了，如果后面有持续的利好，或者是放大量的过，真的过了，那么充裕一下，我前面就跟大家说了，中国的A股就是这样，千万不要涨太快。涨太快就是不行的。





最后推荐三本书。每年都推荐三本书，我觉得大家现在都很忙，时间有限，但是读书还是要读。一年读三本书总有时间的。





《投机教父尼德霍夫的股票投机术》、《约翰聂夫的成功投资》、 《巴菲特的估值逻辑》





最后一个小广告。蜻蜓FM独家，老揭的股市私房书单，里面有十本书，都是我们之前给大家推荐过的。现在一共55期，更新完毕了。想读书的话，跟着老揭读书也行，没有时间就听书





非常感谢大家能够今天来到我们的第四届揭粉嘉年华。非常感谢大家。





第五届粉嘉年华，我们不见不散！