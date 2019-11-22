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5条被成功了25年的投资铁律

(2019-11-22 18:30:07)
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量化交易

投资大师

量化投资

 分类： 我的量化

因为周四又小跌了一下，结果昨天刚说年线反击战的事情，结果就有朋友信心不足了。实际，对于股票的判断，会有很多办法，有些东西，不是没道理，只是这个道理，很多人暂时无法用自己的知识体系予以理解和消化。


莫以自己为中心

但不管自己在投资上，运用的是哪一种知识体系，有一条铁律是必须遵守的。那就是炒股不能以自己为中心，如果以自己为中心，做股票一定就是亏损。


尊重事实，如果没有一个事情反复几十年都在发生，那你尊重它，你盈利的机会就会大很多。如果你无视它，很可能会亏的很难看。年线就是如此，年线对投资者的心理影响巨大，从来年线上的争夺都不会平静，一举击穿，或者一举越过，都是由于当时特殊的环境，引发极为强大的做空或者做多力量造成的，除此之外，多数时候，反复争夺是必然的。


其实又何止年线是如此，当一种现象，几十年里反复出现，那么你遵守它得到的好处，要比违背它博出的机会，要多的多。以下我就列举几个。


一．没有股票，市盈率可以长期维持在60倍以上。（请不要拿长期亏损股、微利股抬杠，因为那些股票，会让投资者跌的找不到北。）


二．没有哪个市场，市净率可以长期维持在6倍以上。


三．没有哪个股票，市净率可以长期维持在10倍以上。（看看创业板的2010~2019的市净率变化，再看看科创板股票的市净率变化，就知道个股12倍以上市净率，能达到也是昙花一现。）

5条被成功了25年的投资铁律

四． 任何一个股票，要持续上涨，必须「机构库存」不断提升，哪怕该股票在上涨途中出现震荡，这里需要注明一下，「机构库存」在涨跌、成交量上是看不到，包括LV2数据上也看不到，他属于量化处理的数据，，只能在博尔系统中查看（此处是博尔系统的入口），下好之后，可以看到。多数股票的机会，就在于股价表现一般，震荡或者调整，但「机构库存」却在增加的时候。因为，那种状态下，说明机构资金确实积极的参与了这个股票。


5条被成功了25年的投资铁律

五．没有任何一个策略，可以持续保持两年都是最优策略。这一条，之前也有过详细的论述，这里补赘述了。


 以上这些，之所以能拿出来当做铁律和大家说，因为这是经历过多年市场交易的回溯检验，几百年的海外股市先不去说个，但至少最近25年里的A股就是如此。而放到国外市场，更是没有例外。

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