今天，和一个基金经理沟通行情，平时，大资金往往对大方向关注的更加多，但这次，人家谈到了非常多的细节。很多思路值得大家分享。

70后的大潮

比如说，对于当前的市场和未来的热点，那位基金经理跟我说，他们一直在研究人口结构的变化。这对当前的行业盈利的影响，关系很大。比如为什么这两年汽车难卖了，看看年龄结构就能发现，社会人口结构中，70后目前比重是最大的，且财力最强的阶段。过去10年，70后进入30岁，怎么也得买房、结婚、生孩子，所以购房意愿极强，买房之后自然就是买车，所以车子很容易卖。但现在70后该买车的也买了，后面80后、90后，出生人口是快速下降的，自然再买车的人就少很多多了，车自然难卖。

伴随着最近两年，70后的人普遍进入40岁以上，酗酒是必须的，啤酒、红酒都太不MAN了，一定是白酒。所以白酒业绩好，也是挡不住的。那么再过10年，70后进入50岁阶段，各种生病都会增加，显然医药的增长也几乎是板上钉钉的。

别等不到那天

但当时人家跟我说，以上这些会是最大的投资陷阱。股市里，聪明人未必能赚钱，因为长江后浪推前浪，前浪死在沙滩上。现在即便拿一只医药股，未来10年，这只股票一定能成为行业翘楚吗？真未必。很可能在激烈的商业竞争中败下阵来，等不到医药需求爆发的时候。所以，他形容，现在做股票，他们遵循的就是在正确的大方向上，跟着车流前进，怕那车流慢。

当时根据他的思路，我也用博尔系统构建类似的量化模型找股票，实际也挺容易的，就是找最近股价涨幅不大，淡橙色的机构库存不断增加的股票。 结果统计发现，这样的股票，最近确实容易涨。就像下面图里的股票那样。（手头股票也可以用博尔系统去量化，点击此处可以进入）

当时我也把我的整理和人家说了一下，结果和他的投资思路不谋而合，说大城市里的人，只要开车，都清楚，一条马路上，往往那根最慢的车道，反而是通向高速公路的匝道。

机构放弃，更不简单

实际当时我在想，何止是高速、低速那么简单，真要是机构库存消失，涨再多都得吐回去。毕竟没机构资金照顾的股票，很容易出现大问题。下面图里的股票，都是前车之鉴。

最近10月以来，「机构库存」反而消失，也有很多，但这对于市场，算不上问题。真正的问题是，别自己手头股票看似涨的挺好，但也是一直没有「机构库存」，因为这种「机构库存」消失的状态，说明机构对这个股票最近并不关心，上涨不过就是短线投资者的兴风作浪，那来的快去的也快，前车之鉴太多，大家可以→点这里进博尔系统，自己量化，一目了然。











