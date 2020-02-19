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【揭幕操盘必读】2月19日《早盘信息》（每日收盘发第二天早上的），操盘必读系列已制作14年，坚持不易，转发即支持。





一、【新股申购】

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二、【产业掘金】

上证报消息，受疫情影响，旅游业短期业绩承压，多家旅游业上市公司均表示今年一季度业绩将受到影响。为此，九华旅游、云南旅游、三特索道、宋城演艺等多家上市公司多管齐下，开始进行自救，以备应对市场反弹。





中国互联网金融协会区块链工作组组长李礼辉日前表示，疫情防控或加快推进数字货币的发行。相关上海公司有高伟达（300465）、数字认证（300579）、东港股份（002117）等





三、【公司信息】





雄韬股份：公司已经开展多年的磷酸铁锂电池的研究及生产，目前公司的锂电池产品主要以磷酸铁锂体系为主





赢合科技：调整定增预案，发行价为定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%，发行数量不超5880.62万股，限售期为18个月





盈康生命：调整定增预案，发行价格7.38元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%，发行数量不超1.09亿股，募资总额不超9亿元（）随着再融资新规公布，多家上市公司开始调整定增预案。）





有色钴板块集体下挫，寒锐钴业、华友钴业双双跌停，主要原因是有消息称特斯拉将使用宁德时代无钴电池