晚上，在对8月行情总结一下。由于8月是下跌后的反击半月，又横盘震荡半个月。因此，眼下不能看涨就觉得好，下跌就心慌。这点大家自己也可以自己问自己两个问题，一是8月上旬大跌的时候，有没有觉得行情还得跌；二是中旬大涨的时候，有没有松口气的感觉？

如果当时的心里就是这种感受的话，后面的行情就得注意当前有“两个不可能”+“一个震荡”。





“两个不可能”

第一个不可能：外资2500亿进场预期下，不可能没有资金做多，尤其是机构资金，参与热情一定会再度踊跃。

第二个不可能：7月下跌速度很快，必然是众多机构选择做空的结果，因此后续，即便市场上涨，也不可能再度出现一齐上涨状态。

一个震荡

于是当前的震荡，也就成了机构为后面自己股票的运作，做准备的时候，当然其中，有的准备是为了后面的上涨，有的准备是为了彻底的撤退。并且多数个股会在行情走出来之前就已经选好的方向。但也正是因为如此，此刻看到的机构行为，很大程度上，决定了未来股票向上、向下的方向。而机构行为这块，用

搏尓系统去量化，会很清楚的（

此处是博尔系统的入口

）。

就像下面图里的股票，里面橙色代表“机构库存”，一个图里，橙色的机构库存消失，这就说明积极的机构行为都没有，自然不行。另一个图虽然一开始有机构库存，但主导交易的力量是绿色的做空主导，说明机构行为导致的结果是交易被空头主导，那当然也不灵。





这样的股票自然问题多多，并且如果持有的人，还一路等着市场上涨，再把股票带上去，恐怕等到行情上涨的时候，已经跌的很多，覆水难收了。对于大家来说，眼下手头调整的股票，同样要注意这种变化， 这方面可点击进入搏尓系统 ，然后自己去量化，直接就能看到。

反复洗盘，反而没事

而同样震荡中的调整，既然肯定会有资金想再往上做，做向上的准备，那么此刻洗盘的折腾肯定也是有的。而这种洗盘现象，在交易状态和上面就完全不同。一方面是肯定全程存在机构库存，说明机构一直在积极参与。另外，主导交易的力量变化是红色的做多主导，然后调整时确实有绿色做空砸盘杀跌，但机构库存依旧存在，并且“做空主导”是短暂的，很快就变成了蓝色“空头回补”主导，说明机构砸下来之后，自己又回补了。整个这个过程出现了，就是洗盘现象出现了。

因此现在洗盘迹象也是会经常出现，同样的震荡，不断出现“洗盘”现象的当然更好。就像上面图里的股票那样。大家手头股票震荡的话，也可以用搏尓系统去量化，看有没有反复洗盘。 可以点击进入博尔系统再去量化 。然后一旦看到这种迹象出现了，涨起来很容易，即便行情跌下去，它都能抗一抗。同样，因为反复洗盘，会洗的比较干净，一旦打算做了，涨起来也会很快。行情一好，第一批涨起来，就是这种股票。