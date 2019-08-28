上海costco被买崩的事情，我看网上已经铺天盖地了。我是没去，但我一朋友还真去了。开车过去，根本没看到个卖场的建筑物，已经是堵在高架上下不来了。整了3个小时，最后是在交警的指挥下，大家车子原地掉头开回去了。

抢购者的感悟

我问那朋友，想想就知道肯定很多人都会去，怎么还会凑这个热闹？结果他跟我说，不就是看那边买茅台1500元一瓶，外面烟酒店里，没有2500人家不卖的，买到就是赚到，还有很多名牌的包也便宜。于是我又问他，这次后悔不？他跟我说，太后悔了，白白浪费几个小时，简直就是煎熬，他堵路上的时候，也在琢磨他的失误。失误就失误在，他所看到的利益，正是其他人都看到的利益。一个再有价值的东西，大家都看到了，也就没价值了。当时我也和他讨论，他这次的失误，实际和股市里上当是一回事，那就是“你所看到的，都是别人特意让你看到的”，飞天茅台1500一瓶，就是刻意让你看到，吸引你过去的。而股市里也是同样的情况，很多特地给人看到的机会、风险，往往都是吓唬人，或者迷魂汤。

吓唬人和迷魂汤

说到今天行情，现在我就在盯，这几天的上涨中，机构投资者是在干什么，本身外资扩容，这事情谁都知道，接下来，就算就要往上做，也不会在此刻就傻傻的直接往上买，直接往上买谁肯跑，还不都等更高的价？而大家如果用 博尔系统去量化当前机构投资者的行为，就能看到此刻，很多高开低走的股票，机构未必在做空，一些看似上涨的股票，机构未必在做多，有的就是吓唬人，有的就是个人吃迷魂汤，看不到就太容易上当了。这方面， 大家可点击此处直接进入博尔系统，也一样能量化出来 。

机构行为用博尔系统量化，首先看的就是橙色的“机构库存”，只要机构有积极的行为，就有橙色的“机构库存”。而机构行为导致什么结果，这就需要用“主导动能”功能去量化什么力量在主导交易。这点更重要，有些股票看似上涨，但实际今天还是做空主导。有些股票今天下跌，但却是机构在空头回补。那这两种，哪种更有戏，大家看下面图。

实际，答案也是显而易见的，涨跌已经是结果，当然都是机构的动作对后面的股价影响更大。但如果看不到，那很容易被吓唬住，或者被灌迷魂汤。大家自己的股票，现在不管涨跌如何，眼下机构是在做空还是做多？要是自己不清楚，可以在手机上用博尔系统来量化，直接就看到了（ 此处是博尔系统的入口 ）。

逃跑杀手锏

还有一种情况需要提醒的，就是量化出来没“机构库存”，这是最讨厌的，机构都跑了，或者都不管了，那最没戏了。下面的股票都是前车之鉴。

眼下很多股票就是在5月以来的震荡区域刚刚拐头，这些拐头中，有很多股票，就是因为并不想继续涨上去会解放过去几个月的筹码，所以机构不做了。而这种原本反复折腾、密集成交的位子，一旦机构自己不做了，靠别人往上推，太难了。所以不是所有下跌的股票都能等，大家用“博尔系统”去量化，肯定先量化到底有没有机构在动作， 可点击这里直接进入博尔系统 ，然后量化是很快的，要是量化出来，机构自己都跑了，咱再坚守，不就是“弟兄们给我顶住”，自己跑了的翻盘吗？这种股远离他是最好的。







