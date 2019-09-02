【飞刀论市】





市场毫无疑问已经进入结构性的金九行情，在周一的走势中，包括军工在内的多个板块开始形成此前非常罕见的集体拉升。而导致结构性牛市的出现，我们认为源于三大最重要的事件窗口





其一，是市场正式进入70大庆的倒计时。以A股的习惯，逢大会大庆涨多高不敢说，但是整体行情的维稳是一定要的。而在当前的位置，只要指数层面能够稳住，那么低估的优势就会激发出购买力。上周五加上今天，外资涌入了接近140亿，就是最好的证明，





其二，是周末金稳会再一次对科创板改革做出的重要表态。我们在午评中给大家做了解读。同学们一定要抛却——科创板就是科创板——这么浅显的认知。科创板的最重要的任务之一，就是作为主板的改革试验田。加速推进科创板的改革进程，本质是在给A股的制度性改革铺路。因此从根本上说，这一条周末的金稳会消息，其实是高层全面提速资本市场改革的信号。而改革的目的毫无疑问是为了有行情，这是A股重要的政策托底。





其三外部事件在9月初形成了降温，该落地的落地，该继续的继续，主要是大家也逐渐发现——撕来撕去也就那么回事。于是 市场开始选择性的忽略这一外部因素。形成了一个绝佳的真空期。





但我们说三大利好背后，我们还是要提示大家一点。之所以说是结构性的金九行情，是因为目前几大指数仍然面临着明显的技术面压力。市场走出反弹新高，但成交量几乎没有放大，MACD同时出现了连续的顶背离。这些因素是大家又必须去注意的。





【热点聚焦】





市场人气毫无疑问出现了明显的回升。军工、软件、IT设备、半导体、通信设备领涨，也直接推动了创业板走出技术突破。事件驱动和科技股还是热点最集中的板块。两市涨停86只，连板11只，这其中——





1、军工股领涨，龙头宝塔实业5连板，晨曦航空、威海广泰、航天发展2连板跟随。

2、半导体芯片龙头股闻泰科技、北京君正、韦尔股份领涨，走趋势的高价股有几只。

3、5G板块沪电股份、闻泰科技领涨，华正新材走趋势跟随，华工科技业绩大幅预增冲击涨停。

4、三季报大幅预增的个股已经得到资金追捧，科技股和医药板块个股可重点挖掘。





【收盘总结】





结构性牛市毫无疑问已经打开，这一点像极了2014年11月前的市场环境。





我们反复提示的科技+消费主线，今年基本上就是此消彼长的行情。而在这其中，资金大量集中在趋势白马上，反而游资炒作的个股并不好参与。这其实可以当做市场区域理性的一个非常重要的信号。也是我们说市场投资者结构变化带来的投资方面永久性的改变。