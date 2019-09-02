【飞刀论市】





消息面还是一盘温暖。





8月31日，国务院金融稳定发展委员会召开会议。会议强调，要进一步深化资本市场改革，以科创板改革为突破口，加强资本市场顶层设计。上次金稳会开会，是科创板敲锣前一天！这一次又是围绕科创板的讲话，这周调整了相当时间的科创能够起来吗？很多朋友看到金融委提到科创板就觉得利好只是围绕科创板，这是不对的。科创目前至少有两个身份。





其一是承载大量的未达主板标准的新兴企业，为国家留下真正的所谓独角兽。其二是更重要的——科创板是主板的改革试验田。





因此，金稳会在科创板提到的一系列完善基础制度，提高上市公司质量、吸引长期资金.......之所以看似是老生常谈，实际上是这些政策改革的推进，最终是要反哺主板的，也是主板目前最迫切需要解决的一系列问题。这个时刻，金稳会提及的一系列改革，最深的本质，是对全面的资本市场释放的改革利好，这算是非常明确的政策托底了





另一方面，自9月1日起，中美新一轮对加关税终于落地。毛衣问题到今天，其实没什么太多意外的事件，市场已经皮了。8月份喊了一个月加不加、加不加。今天终于靴子落地了，应该算是好事儿。





折腾了一年半，加税这条路，已经走到了死胡同，该加的都加了，再怎么折腾都是僵局；按照最近几天双方的表态，9月份的谈判，还会继续进行。但谈成什么样子？反正现在也没啥期待。不过有一点是肯定的——中国可以继续往后拖，咱们拖得起；某普现在是拖不起，美股的压力摆在那里，还有大选的压力也越来越大。当国内经济不好时，老百姓可不管那么多，正在任上的总统，都会成为背锅侠！





当年老布什总统任上（89-92年），美国打赢了冷战，苏联解体，这么大的功劳，就被克林顿一句“It’s economics, stupid！（笨蛋，根本问题是经济！）”，就击败了老布什。更早些时候，带领英国赢得二战正如日中天的丘吉尔，也在紧随其后1945年的大选中，因为经济败给工党





某普现在也怕这个，美国经济增速正在下滑，而且继续打毛衣沾的话，还会继续下滑，要是美股再扛不住，那就彻底没戏了……某普的底气，没他表现的那么强势！









【热点聚焦】





军工股涨停潮，70年大庆阅兵成为了目前军工的催化剂。原本今年的军费提升就早已经给军工板块暗下伏笔。但是军工股是底部徘徊的太久，所以资金从看到事件到慢慢相信需要时间。这一次启动拉伸之后，逆周期属性很可能会被市场加速挖掘。





除此之外，创50带头大涨！东方财富、同花顺为首的互联网金融，智飞生物、迈瑞医疗、华大基因、爱尔眼科、沃森生物、卫宁健康为首的大医药，华谊兄弟、光线传媒、芒果超媒为首的传媒股，亿纬锂能、阳光电源为首的新能源，全线大涨，带动创业板大涨近2%！





市场人气在大幅度活跃。这符合目前市场所处的C浪调整尾声到炽阳浪过度阶段的市场特征。





【盘后总结】





题材个股加速活跃，人气明显在修复，但是总体来看沪指仍然没有明显的放量信号，这也对早盘反弹的持续性构成影响。但总的来说，在利好由量变过渡到质变的过程中，我们的观点不变——行情后续会越发明显的展露出机会，我们反复提示的这个时间点应该逢回调大胆买入，目前是得到了市场的印证。





寒冬即将过去，市场迎来收获的时节。



