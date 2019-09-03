



早盘科技股普涨，中国软件、中国长城、沪电股份、紫光国微等龙头，继续集体创历史新高，中国长城尾盘拉板，下午开盘必然直接封死，将继续带动中国软件、沪电股份等拉升。





科技股的核心：一个是科技白马，有业绩支撑的科技股，沪电股份、中国软件、中国长城就是三大代表。中国长城二季度的扣非净利润就暴涨648.51%！其实就是所谓的趋势股。这些标的的走强，表面是业绩，深层是资金成分大幅度变化之后，整个市场的偏好发生扭转，而这个扭转又将是永久性的。因此大家要尽快的适应新的模式。





另一个是华为产业链这条逻辑主线，也是最近几个月最强的主线。华为产业链的炒作，更像此前市场习惯的预期+题材。但这个预期太强势，题材也太过于优秀，所以作为内部轮动的第二极，也是当之无愧。注意一点——三季度开始消费电子开始陆续发布新品，这里面华为已经预告了要有现象级的新品发布。消费电子在沉寂了两年之后近期开始转强。大家要注意这个风潮。





但无论如何，科技持续上涨，目前看是市场的一条主线。科技能够涨多高？我们认为大家不妨对比一下消费白马，这两条看似毫不相干的主线背后，其实逻辑是一致的——因为市场结构性的改变是永久性的，因此估值的稳步提升也会是一个相当长的过程。只不过这个过程中也难免波折。所以看到了这个前景，科创板今天暴涨，就是科技股补涨的意思。





其实中小创科技股的上涨，也不难从宏观数据中看到端倪——早间，中国8月财新制造业PMI公布，最终值50.4，预估49.8，前值49.8。重返荣枯分界线以上，为4月以来最高，显示制造业景气度小幅改善。看到周末大家对官方pmi的衰落有点担心，所以特意去看了财新数据，果然财新pmi站上了荣枯线，50.4也是4月份以来的新高，里面最值得留意的数据是在订单指数还在减少的过程中





为何两组数据走势大不一样？首先我们要知道，官方PMI数据是由国家统计局统计发布，数据调研以大中型企业为主，样本超过3000家；而财新PMI数据更能反映中小型企业的情况，样本企业只有430家。官方PM与财新PMI的表现形成鲜明的对比。本质上是反映了目前的经济状况下，不同产业品种所处的不同的产业周期。





财新这些抽样调查集中在中小企业的生产指数，配送指数却是在荣枯线之上的，甚至库存数据也是在不断下跌的。这也与目前市场的风格转向有明显的贴合。





还是我们之前说的，春江水暖鸭先知，这些能被选中的企业都是领先行业的翘楚，基本面的转好他们是能预见的，原材料补库存周期正要来临，这就是第三第四季度行情的核心原因，基本面补库存带来的大行情。





总的来说，市场的结构性牛市已经启动，我们还是要提示大家，这个状态与2014年11月前的市场格局极端相似，都是又率先爆发的品种板块成为牛市的到货罗。因此到了当前的这个位置和状态，大家真的没必要过度担忧行情。而是要把握节奏，享受难得的底部加速前的进场机会。





趋势上，我们维持目前是C浪调整尾声的判断，炽阳浪在C5结束后，随时展开。