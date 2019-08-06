早盘因为欧美方面的外围利空，市场展开大幅回调。





消息面其实可以讲的内容不多。中美和欧洲那点事儿，都没有太超预期的成分。但目前美股位置太高，因此传递出的情绪会比较恐慌。





对于今天的市场我觉得提醒大家两点比较重要。第一是——目前个股与指数严重背离，在过去一周时间，基本上是上证50和地产股为代表的两市权重在集中杀跌，相比而言，创业板以及中证500表现出了相当的抗跌属性。但随着市场的大幅回落，技术性破位极有可能松动科技股抱团资金进行风险管理。届时，题材个股的补跌幅度，可能会比指数更凶猛。因此面对盘中技术性破位的品种，建议大家不做幻想，首先以止损位第一原则。





第二是点位——接下来会有很多声音出来。会有人喊2500，会有人喊2440见，更会有人喊一定新低。我们不喊，我们也不建议大家去盲从。恐慌是一个容易传播和传染的东西，但恐慌恰恰又是最没用的东西。一旦被恐慌支配，就会失去对正常市场趋势的理性判断。我们建议大家，只看事实，不做臆测。等待明确的企稳信号，但不去无意义的预判点位。臆测很容易，也很吸引眼球。但那对于我们的操作，没有任何的指导价值。





其实真的静下心来想想就明白，我喊一个2300见很容易。也很蛊惑人心。但是对于投资者而言，你信了你就傻了——信了这种点位的言论，无非就一种思路——等到了这个点位再说。而这一种思路也只会引导出两种结局：如果指数没到2300就企稳反弹，那么你坚信2300的，就会完美的再次错失底部。





而即便市场真的跌到了2300点，你就敢买吗？你不敢！你会继续看2000点看1800点，最终的解决还是会在不断自我巩固的恐慌情绪中错失进场机会。





对于技术判断，我们一直是一个态度——只讲条件，不猜点位。我们永远会明确的不含糊的告诉大家，见到什么样的信号是企稳信号，见到什么样的信号是加仓信号。而非至少跌到什么点位才行。这基本上是理性投资和神棍之间的区别。





对于目前的市场而言，日线级别背离已经形成，但底部反弹的成交太弱。小级别反弹的切入点，大家只看一个信号——小时级别的阳线+至少700亿的单小时放量。这是最基本的小级别拐点的信号。在明确前，还是多看少动为主。



