大A 终于创下新低。外部风险突袭下无人能全身而退。不过看似如一团软泥背后的几个信号值得大家去关注一下。





其一是人民币汇率。人民币汇率破七这事儿对于市场还是有比较大的影响





虽然盘中看央行表态颇为镇定，我们也在对比全球汇市，能看到除美元外，人民币对欧元目前看还是保持了相当坚挺。等于本次人民币的贬值仅仅是针对美国的一次指向非常明确地报复





当然，理论上关税损失能够通过贬值刺激的出口来弥补。但汇率如果行程单边贬值预期，则资本外流又会成为问题。一旦资本外流成为问题，那么问题就不仅仅是贸易，而会直接联动股市、楼市。这一点大家可以看看外资占比极高的此前备受青睐的洋河，近期日线下跌看上去非常迷人。贸易战如果上升为金融战，那么影响就要重估了





其二是盘中的低价股。目前两市中，收盘价低于1元、触及“面值退市”风险线个股共有3只，分别为*ST大控、*ST华业和*ST华信，而股价低于2元“一元股”则有60只，相比5月初的10余只扩容明显。





对于垃圾股的问题，其实我们讲过很多次——A股上市上什么，什么地方的，什么背景的，每一个问题都牵扯不同的利益关系。这也是导致A股退市难的根本问题。既然退市难，那么对于市场发展来说，最好的手段就是发展为仙股——既然干不掉你，就放在角落里不理你





过去A股有炒低价的习惯，我们接触的很多投资者朋友也觉得，买的位置低，早晚能涨回来。但未来随着发行机制改革，以及A股不断扩容之后，垃圾股的再利用价值会被大幅的进一步的摊薄。面对低价垃圾，我们认为大家真的要坚决规避。我们只给大家对比一组数据好了。





目前，港股中股价低于1港元的股票高达1252只，占全部港股比例高达52%。其中，股价低于0.1港元的个股有245只，占全部港股比例超过10%。





接下来，低价股很可能会随着价格导致的强制退市，在资金主动规避的浪潮中，成为集中暴雷的区域。面对这种品种，投资者还是少一点幻想。





最后，还是科创板。目前科创板毫无疑问是资金抱团的最核心方向。虽然周末开始出现降温的舆论。但是今天看仍然是绝对核心。当然科创板如果盲目炒作，未来一定是要“出来混，早晚还”的。但是就眼下而言，科创板以及对标的品种，应该说是A股的一个稳定剂，尤其在市场不好的情况下，科创板开始逐渐接替消费股成为资金报团取暖的方向。这个新的市场模式需要大家尽快适应。





总的来说，外围重压下，行情进入调整态势，周一的新低之后，接下来就是缺口争夺战。这个位置很多个股已经提前回到年初水平，但指数上面的跌幅，至少从技术上看还有空间。因此，还是重点做好仓位控制和风险管理。尤其在A股变革中，一些老的思维模式，要果断的抛弃了。



