市场继续上演绝地求生大戏。一边是欧美市场因为利空预期打压走出的连续大幅下跌——今儿造成了A股早盘的大幅低开而后震荡回落。





但另一方面在午后A股迎来郭嘉队资金进场的信号，红塔证券涨停、华林长城天风一众次新券商启动拉升，最终带动沪指走出长下影线的V型反转走势。





从技术上讲，周二的大长腿反转应该说当得起擎天保驾这四个字。因为这一个大长腿反包的反弹，直接避免了日线级别中期岛形反转形态的形成（但这一警报至少要等待指数收复早盘跳空低开缺口才能真正解除）。同时也意味着日线级别的MACD底背离信号开始得到K线上的反馈——开始发挥效用。





技术上其实这两天我们一直在说——市场下跌是下跌，但是整体情绪上相比于全球市场而言，还算是比较耐揍。午后有一部分资金在抄底，但实话说可惜力度并不是很够，重点看今晚的外盘了，从风险释放来说，基本上是到位了。只要外盘能够稳住，A股调整就算见底。





但有一些不太好的信号也要和大家说，今天在午盘讲了——目前个股与指数严重背离，在过去一周时间，基本上是上证50和地产股为代表的两市权重在集中杀跌，相比而言，创业板以及中证500表现出了相当的抗跌属性。但随着市场的大幅回落，技术性破位极有可能松动科技股抱团资金进行风险管理。届时，题材个股的补跌幅度，可能会比指数更凶猛。因此本轮下跌后，对于个股是一个去伪存真的过程，但总的来说，面对盘中技术性破位的品种，建议大家不做幻想，首先以止损位第一原则。





除此之外，科创板也在连续几天的强势之后，迎来了跳水。25家股票仅铂力特收红，另外24只收绿，平均收跌9.81%；科创板今天成交423亿，比上周五稍小；平均换手率达49.33%，明显放大。以最高价和收盘价计算，追高被套最大的是天宜上佳，被套18.36%；最小的是南微医学，被套9.92%。这其中新光光电、沃尔德一度触及跌停。





虽然临近尾盘有一部分资金在进场接盘。但这一次的集中跳水对人气杀伤很大。证明科创板第一次真正意义上的强分化开始了。因此结合这个来看，今晚的外盘走势会更加至关重要——如果外盘能够坚挺，那么在资金分化之下一部分科创板资金回流主板，对于沪指的企稳反弹一定是正面作用。但如果外盘延续急跌，缺少了科创这个定海神针，后续的走势又会非常微妙。





总的来说，短线市场度过第一个危险期，后续很可能开启一段震荡，对于投资者而言，关注今晚外盘走势，如果外盘企稳则A股将迎来一个操作超短线的窗口。但大的思路上来说，还是维持稳定，这是市场目前的第一要务。



