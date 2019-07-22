创业板真的来了，A股也真的感受到了震撼。





沪指层面交投意愿进一步萎靡，基本上感受到了什么叫万人空巷模式的围观。而这也直接导致沪指在实体阴线层面形成小平台破位，需要进一步整固寻找支撑的局面。当然，科创板行情似乎已经落空，这也让很多投资者感到焦虑。不过我们认为大家不妨多一点耐心。





对于科创板的首秀来说，在其自身的25家新股来说，是成功的，悉数完成上涨收盘。但同时成功却又是波折的，科创板品种经历了盘中多次巨大振幅的波动，而这种波动最终传导至主板层面造成了日内的回撤。





我们认为这种波动与科创板作为全新市场的特殊性以及其独特的交易模式是有直接关系的。作为一个全新市场，科创板对上市公司的公开发行条件，并没有像以往主板创业板一样限制利润硬指标，而是采用了更加灵活的判断手法。这造成了以传统的估值体系，无法真正意义上得出一个相对公允的符合科创板条件的定价系统。





而为了得到一个公允的价值判断的系统，那么最直接的方法，就是通过交易、多空碰撞最终达成统一。而在这个过程中，又因为科创板不设涨跌幅限制的前五个交易日给了市场太多的炒作空间，最终导致暴涨暴跌几乎是必然的。尤其在溢价挂牌的首日，存在浮盈的账户首先想到的一定是在无法确定是否高估的背景下——尽快进行获利观望。而这种情绪不会就此终结，接下来只要在当日累积了较大涨幅，我们认为次日盘面一定会延续巨幅波动来进一步确定价格标准。在这个背景下，本周的行情很可能都会在激荡中度过。





但即便如此，我们说非理性的因素导致了非理性的震荡，但市场终究会回归理性。历史事件不会完全重演，但可以对我们的投资决策带来借鉴作用，我们复盘创业板正式挂牌交易的前一周及开通后A 股表现，与当前A 股所处状态相似。创业板第一批上市个股28 只，于09 年10 月30 日挂牌交易，当时A 股运行三个特征：1）在创业板正式运行的前一周，A 股同样处于缩量徘徊阶段，A 股整体偏弱，板块上“家电、医药”跑出超额收益；2）创业板正式运行的当天，A 股开始企稳并上行，对其他板块有一定带动的作用；3）A 股在创业板开通后接下来一周及未来一段时间取得较大幅度的正收益。

虽然科创板目前与主板的联动状态与创业板展现的并不尽相同。但我们认为这同样源于其独特的交易定价模式，而随着时间推移，科创板会越发展露出相似于传统市场的模式。而身处于这场重大变革中的投资者朋友们，大家也不妨先冷静一下，我们一起静待市场的理性回归。



