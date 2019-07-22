早盘科创板大幅波动对主板形成较大影响。





沪指一度跌幅接近50个点，这让很多朋友感到无所适从，尤其面对科创板这种前所未知的交易体系，难免又会让A股陷入熔断的梦魇中。





但我们认为大家需要理性对待早盘的回撤。一方面我们统计了科创板25家新股，其中20家存在溢价，大量的溢价发行本身就给了打新资金巨大的套利空间。另一方面因为科创板的规则创新，也让存在浮盈的资金确实有获利观望的需求。这两方面因素叠加造成了早盘的波动。





诚如市场所见，科创板确实是一个前所未有的全新体系。尤其面对上市不设盈利硬指标的创新来说，这些对市场而言，都是不曾经历过的。不曾经历意味着市场本身不存在一个公允的科创板定价体系。而没有公允的定价体系，意味着一旦资金产生浮盈，都会本能的出现获利观望的需求。





这种情绪导致了今早第一批打新资金了结，造成了巨大的波动，但随后随着科创板新股的反弹——N安集已经涨幅四倍创新高——逐渐得到缓解。但我们说400%的浮盈之后，明天很显然，科创板还会面临同样的公允定价未形成之前的资金分化。因此，面对这样一个全新的市场体系，反复的波动，剧震，最终在剧震中形成符合自身定位的定价系统。这将是必然的结局。





但无论如何，我们说风物长宜放眼量。科创板带动的改革预期，科技创新类企业的孕育孵化，包括从历史上看同样伴随争议出生的中小创最终都对主板行情起到了巨大的正面示范效应。





短线的非理性情绪释放，带来非理性的回调，但资本的套利活动，最终会逐渐引导市场回归理性。大家在这个时间点，应该冷静下来，我们在7月8日午评中第一时间提示大家的2920~2880支撑区间，始终对市场形成极强的支撑，而今天盘中第一次触及2880点，随后形成反弹。





从早盘的盘面上看，科创板人气开始形成复苏，主板郭嘉队开始动用强势手段维稳，一切的背景都在证明——大家没必要在当前时间点恐慌了，我们应该冷静下来，耐心等待市场回归理性。







