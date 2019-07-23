昨天是科创板高潮迭起，主板死水一潭。今天风格比较统一了，大家都是死水一潭。





有几件事件是比较值得大家注意的。其一是昨天晚间，央视《新闻联播》提及科创板，报道称，首批上市的25家公司全部为科技创新型企业，其中新一代信息技术产业领域的公司数量最多，占比52%，总融资规模为310.89亿元，平均发行价为29.2元。科创板这个规格，上新闻联播是必然，但是只提了规模，没提及涨幅。恐怕还是在传递严防炒作的信号。当然，也可能是看了主板之后实在不好意思讲。





一边是严防炒作，甚至临时撤下了科创板概念板块，另一方面是无论如何要成功。那么如何界定成功这就非常值得玩味了。





其二是昨晚，上交所发布科创板25只新股上市首日交易信息，卖5席位全部为机构。上交所发布科创板25只新股上市首日交易信息：卖5席位全部为机构。其中，南微医学卖5、买5席位均为机构，其余24股获自然人账户买入占比均超90%。印象中昨晚还有一条消息，是有记者采访了几家知名公募，大家的策略统一都是卖出。





为啥会这样，其实很简单，就是我们昨天讲的——作为一个全新市场，科创板对上市公司的公开发行条件，并没有像以往主板创业板一样限制利润硬指标，而是采用了更加灵活的判断手法。这造成了以传统的估值体系，无法真正意义上得出一个相对公允的符合科创板条件的定价系统。





没有公允的定价，手中的筹码获利又丰厚，那么正常人都会首先选择获利观望。事实上这种情形我们认为很可能还会在后续的几天行情中延续。因为公允的价值体系都是多空博弈出来的，在博弈出确定的定价模式前，必然就是反复。打下去有人愿意搏一把，拉起来大家又面临和周一早盘一样的情形。





尤其从昨天今天看，大量散户投资者接盘之后，今天早盘下跌中换手率基本上都不足20%。这种换手意味着成交意愿开始下滑，没有人愿意接雷，那么高位抛压还会堆积，对后面形成压力。





但无论如何我们认为这种波动都会是短期的，随着后期博弈的深化，最终科创板的定价会趋于平衡，而在这个过程中，其正面的示范效应会逐步显现——事实上今天早盘科技股的大幅度反弹，我们认为就是科创板开始体现其正面作用。





因此投资者我们认为大家不妨多一点耐心，多一点包容。没有一种改革是能够一蹴而就的。让子弹飞一会。