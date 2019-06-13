科创板开板应该是今天盘面上最重要的新闻。从现在看开板到真正由企业挂牌上市，想去不远。科创板从去年11月份提出来，到今天两百多天，真正体现了中国改革的决心和速度。从这个角度来说，应该对于主板市场来说，是一针强心剂。





同时我们之前给大家讲过，各方对于科创板都保持了极高的关注度，并且从政治任务的角度出发，科创板是必须要成功的，而科创板成功的一个重要潜台词，实际上是——作为科创板估值对标的最重要目标，主板的整体估值不可以出现不可控的回落。因此科创板的开板，本质上是在当前位置，再一次封闭了市场大幅下跌的空间。





但科创板推出的同时，我们认为大家更应该关注的是易会满主席今天的讲话——科创板的制度创新需要在实践中进一步检验，可能产生市场风险。监管层已经尽最大的可能予以评估，坚持边试点、边总结、边完善。希望各方保持热情，也要保持理性和冷静，遵循资本市场的内在规律。





保持热情，保持理性，遵循内在规律，这种表态和上任之初尊重市场的一番讲话一样，应该被报以掌声——这是我们的监管部门不断成熟的表现，相比于过去熔断的大干快上，无视市场客观规律的强监管和人造牛市。可以看出新的监管体系至少到今天，仍然维持了对于市场敬畏的初心。这是好事儿。





其实大家也由此可以闻到——监管对于科创板一定是高强度关注，指望科创板一经上市通过爆炒盈利的投资者朋友，这个位置应该降低对于这种不切实际想法的预期了。我们都亲历了新三板从爆炒到暴死的过程，科创板从其定位和使命来说，肯定是不允许重走新三板老路。这是毋庸置疑的。





回到盘面上来，周四盘面表现出一定的韧性，继续在当前位置堆量，整体指数也形成了探底之后的回升。但题材个股没有太过于强势的表现。当然在回调震荡周期中，这是正常的。





我们保持对市场的判断不变。分时级别有横盘蓄势的味道，现在是万事俱备只差东风，只要消息面没有太超预期的利空，市场大概率向上进行情绪释放 。但考虑到6月15日、17日、20日、28日，连续而密集的重要事件窗口距离当前的时间点太近。因此我们认为对于指数也仍然需要多一点耐心。





如果给市场一个定性的话，我们认为市场在当前这个位置不能说不强——资金已经极大地活跃和回复——真正的问题是资金分化太极端 。看多的资金真的敢买，看空的和谨慎的真的不动。因此板块也是极端中徘徊 。对此我们也还是建议大家，保持好仓位，做好风险控制，不要盲目追高，让行情，多飞一会。