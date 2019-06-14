周五早盘基本上延续了近期市场的震荡态势。虽然个股不乏热点，但又有一些信号是必须被注意的：





一方面，北上资金早盘形成净流出局面，事实上这一情况同样出现在周四早盘，近两个交易日以来，北上资金动作已经开始弱化。这是我们之前提示大家的问题，北上资金从来以聪明资金的形象出现，近期连续流入让市场非常关注，但我们认为大家同样应该注意到在上个月北上资金出现了有史以来最大的单月流出，短线的连续买入是否是对过激行为的一种过偿性质的反馈，这需要时间来验证。





而另一方面盘面上，早盘受到消息面影响，信息安全+国防军工全面启动，但信息安全核心品种任子行、蓝盾股份、迪普科技、飞天诚信等几乎清一色高位炸板，军工领域中国船舶、中船防务烂板。可见即便在最先发的强势品种上，资金都无法保持持续的强势。





这两点因素，我们认为都不是决定性的利空信号，单至少我们认为大家必须要明白，当前位置并不是已经完成蓄力的时间点。我们认为2830~2956平台就是市场的阶段性底部，这一点毫无疑问。从多方领导的讲话到利空出尽的现状，都在支撑我们的判断。





但即便如此我们认为目前市场大家还是要保持乐观之外的冷静。





一方面确实随着利空逐步出清，部分活跃资金开始频频出手，但另一方面，6月份市场仍然面临15日、17日、20日、28日多个重要事件窗口，这些事件又会压制资金抄底的欲望。





在此背景下，我们认为大家在操作上，还是要严控仓位，目前我们认为保持3成左右仓位是合适的，操作上避免追高，无量反弹需要注意减仓，尤其针对目前仓位较重的投资者。而在仓位控制合理的背景下，当前位置出现回落是可以分批进行补仓操作的，可以继续逢低关注自主可控等前景明确的主线品种。





总的来说，当前点位，恐慌是没有必要的，但我们需要提醒大家的是，如果认为这个位置是阶段性底部，那么买什么就至关重要。上一波2400点启动到3000点的一浪行情中，很多投资者表示没赚钱还亏了。那么接下来如果我们认为调整进入尾声，那么大家如何去把握板块的方向和买点机会？这决定了三浪行情，是吃肉、喝汤、还是刷碗。