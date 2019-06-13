科创板13日正式开板！随着消息从陆家嘴论坛传来，各方目光再次聚焦黄浦江畔。短短200多天，从去年11月初的宣告到改革方案逐步清晰再到正式开板，中国资本市场迎来了一个全新板块。历史性时刻背后蕴含着改革者的魄力与努力，饱含着市场各方的盼望与期待，更折射着资本市场在中国经济转型过程中重任在肩。“试验田”或许免不了遇到“风风雨雨”，市场各方需理智包容、共同建设，让科创板改革行稳致远。





科创板的开板和之后真正的公司挂牌交易还有距离，但是相去不远，早盘指数一度下行，不排除是因为开板形成的对于分流的恐慌性抛售。但我们客观讲两个方面。





第一，A股所有投资者应该从科创板的速度上看到更多的信息。没有哪个市场能够如此迅速的从规划走向现实。这里面反映了国家对于金融市场改革的决心，以及力度，同样也反映出了对于科技产业、实体经济联动金融工具的方向。科创板看似是一个独立的新市场。但实际上是整个中国资本市场的一个缩影和延伸。我们看到了科创板的速度，就应该能够明白，当科创板就绪，一切需要正本清源的时候，当改革的目光聚焦于A股主板市场的时候，其力度一定也是波澜壮阔不可想象的。





第二，是主板与科创板的逻辑。不管资金如何进出，有一点是目前几乎全市场的共识——科创板是必须成功的。而科创板成功，本质就是估值的稳定抬升。而科创板估值最终的对标体系一定是主板，因此在三季度科创板正式开盘交易的预期下，主板实际上的下跌空间是被封锁的。





所以不需要什么近乡情更怯，市场对于科创板可以多一点期待。





抛开消息面，回归到整个盘面上，周四走得实际上热点比较散乱。早盘前期热点全部退潮，软件股启动拉升，但软件股领跑却始终没有一家涨停，这个非常尴尬。临近收盘鸿达兴业银河磁体回封，稀土永磁一波拉升带动指数翻红。





总的来说，我们认为市场现在是有心杀贼的状态，资金态度明显趋于活跃。但客观方面却又有点“无力回天”，因为6月15日、17日、20日、28日连续的重要时间节点对于现在的行情来说又有点太近了，因此在不断逼近的时间窗口下，我们认为指数大概率还是维持温和反弹或宽幅震荡的格局。活跃资金集中于少数优质品种反复腾挪。因此大家操作过程中，最重要的还是控制仓位，避免追高，选股和持股。市场还没到能够一把梭哈的时候。