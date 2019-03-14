消息面对于今天的盘面影响还是很大。昨夜的消息，广东浙江，先后召开座谈会，严查配资，禁止任何形式的非法配资机构与个人展开合作业务，这事儿之前是传闻，现在官方实锤，直接跑到游资根据地“剿匪”，这事儿对盘面还是有压力，尤其是近期市场拉升，游资是最强势的力量，而这一波游资恐怕是配资的大户。这也是比较大的影响。与之对应更重要的是，此前监管一直松弛，这个位置有收紧的味道，于是资金又很慌张。



也因此，指数继续保持震荡趋势。技术上看，整数关口其实意义不大，先看2970把，近期最重要的支撑位。



面对严查配资，各种声音都有。当然市场下来恐怕有人不开心。但是我们还是要说，其实这事儿换个角度想是完全正确的。



第一，配资来不来不由监管说的算，但是面对必然出现的配资，监管可以选择干预的时机。2014年从疯牛到疯熊，最要命的，就是5000点才开始严查配资。5000点市场都白热化，一查，死了。这在当时被全市场诟病，简单说就是早干嘛去了。眼下3000点干掉配资萌芽的机会，其实更有利于中长期慢牛的形成。短期阵痛很值得。大家不能好了伤疤忘了疼啊。



第二，这个位置市场跌一跌有好处，我们讲过大量机构资金是踏空的，都在等合理位置，包括养老金等等进企业频繁表态买入力度不足。包括外资。市场回落一下，其实更有利于这些更加理性和稳定的长期资金进场，一旦这些资金进场。那么行情会变得更理性的多。



于是就是我们说的第三点，第一轮市场上涨，因为配资和游资的参与，热点非常乱。5G里面的龙头sh600776(东方通信)几乎没有5G业务，芯片里面的龙头是利润最稀薄并且最不该得到政策关注的封测领域。等于之前一波炒作很好看，但是都是垃圾股逻辑。



垃圾股最大的问题是没有逻辑，普通投资者包括机构无法判断说100只垃圾股会炒哪一个。但是随着市场下跌，更多的长期机构资金进场，意味着热点选择会更加理性，我们无法判断垃圾股，但是却可以有效判断真正的产业龙头，所以第二轮如果是健康牛，那么对于普通投资者来说，反而更能够有效盈利



所以短线的震荡，我们还是那个观点——仅仅是牛市中的小插曲，不用过于担心，这个位置调一调，妖股的筹码出清，优质品种的筹码沉淀，反而有利于后期热点的展开。好事！



