昨天还在提示大家这个点位必然有震荡+获利回吐，并且为什么说3050点是本轮行情遇到的第一个重要的压力区间——结果今天市场就形成了强回调





很多朋友被今天的市场给打蒙了，说“不是说好了做对方的小可爱吗？不是说好了要来的是牛市吗？”怎么特么。。。。





我们还是觉得正常。当然，这不是为了装。而是本该如此。上周开始我们提示大家市场进入了第一个高幅波动的区间，并且提示大家这个位置虽然指数回撤的空间可能不大，但是个股上面的剧震很可能是超出想象的。不排除出现一天涨20%或者跌20%的极端行情。言犹在耳。





之所以这么说源于三个考虑。





第一，还是昨天讲的，获利盘叠加阻力位。3050几乎是行情中期最重要的压力带，这个位置一口气突破也不是不可能，但是叠加了底部反弹至今指数25%的涨幅，再想突破就比较困难了。





第二，是今天午评我们讲的，科创板的问题。对于上周的两篇卖出研报和其后的各种声音，我们做过粗浅的分析，你说这里面是完全没有授意的巧合？恐怕不太可能，从监管的需求出发，希望有牛市，但是不希望有疯牛，这是肯定的，而且总归还是要留一些涨幅给科创板之后的行情，总不能献礼献在天花板吧，那就尴尬了。而慢牛天荒地久，疯牛干一票就走。显然后者很容易出现尴尬的局面。因此监管以各种方式降温都是可期的。





第三，就是本轮反弹一直存在的问题。从5G开始，我们反复提示大家不要忽视一个问题——本轮反弹真正产业核心的标的，从来没有成为过任何一个题材的龙头品种，5G炒作的东方通信，完全不入流的垃圾股。今天看到一个段子：





“据说，这几天好几个上市公司高管感叹：看了眼保，才知道原来我们公司这么牛X，我们自己都不知道自己还有这些业务....

“东方通信：我们没有5G通信网络建设相关营收....

“股民：闭嘴！你有！”





几乎就是这一波反弹最真实的市场写照。炒作5G找的垃圾股，炒作半导体，找的是产业最末端去年因为智能终端出货收紧导致业绩大幅巨额爆炸性无敌的下滑的封测品种。真正的核心品种始终没有动作，这就是本轮上涨最核心的原罪。





我们说过，这种问题有正反两种解读，互不冲突，正面积极的讲，我们说最活跃的第一波进场的资金，一直在市场中活跃，各种科技股的上涨以及眉毛胡子一把抓的模式，都鞥看出，这些资金没有因为各种事件而离场，反而越战越勇。但反面消极的解读则更简单——这些资金是游资。





就这么简单。所以你说今天跌了，我说正常。你说跌了怎么办？我说好事！





为什么？因为真正的大资金也在摩拳擦掌，真正的机构也在进场的路上，但这些资金都需要更加合适的进场机会，所以快速的回调对于这些亟待进场的资金来说，是真正的好消息——所以，第一，下跌是引入长期稳定价值型增量资金最好的契机和手段。





另外，机构性质的资金进场会带来一个根本性的变化——垃圾股炒作将快速退去，真正的产业龙头和价值投资会逐步复苏，而后者对于投资者而言是一个巨大的好消息，因为价值投资是可以通过理性分析来预判的，你能够非常明确地分析出，A就是产业龙头，持股待涨。但非理性的游资炒作是无迹可寻的，因为你不知道在BCDEFG等等诸多垃圾股中，为什么资金选择了K...可能是因为名字好听？





所以，第二，下跌之后将会是A股本轮牛市选股的一次转折点，而这个转折点将更有利于理性投资者的盈利。





所以从这两个角度出发， 无惧下跌，因为在牛市中，机会永远是跌出来的！



