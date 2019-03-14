政策面的震慑还是比较厉害，不过我们还是那句话，第一，这个位置去收紧配资监管，远远远远好于5000点连发催命符。这也是2015年疯熊给监管留下的最重要的考量。资本市场的所有动作都讲究一个“在最合适的时机做最合适的事儿”，这个位置对于监管来说，就是最合适的时机。而作为投资者，尤其是经历过2015年疯熊的投资者，应该予以赞同，甘蔗没有两头甜，这是基本的精神。





第二，跌一跌有好处，人社部也表态了比例低，养老金也摩拳擦掌准备买，外资还在蠢蠢欲动，第一波踏空的机构全都眼巴巴的看着。跌不下来，长期资金怎么进场？跌一跌，才能让这些价值投资的资金买买买。所以其实大家不用担心下来，下来有大把资金等着，反而要警惕上去，没有机构资金背书的上涨，上去了回调只会更猛烈。





第三，有人说管你什么资金，能抓耗子不就行了？我们说那不一样。游资近期炒了一圈，炒5G人家选的垃圾股，炒券商买的大智慧，科创板追了人民网。。。游资最大的问题在于没有逻辑，于是所有市场就变成了撑死胆大的饿死胆小的奇怪的游戏。而这些资金退一退，长期的稳定的价值型的机构资金买一买，真的逻辑才能出来。这对于每一个投资者反而是公平的，因为只要你能够认清龙头，就能有超额收益，这种结局比掷骰子一样的炒垃圾股其实更好把握。





技术上面，今天的下跌确实也不太好看，但是总归还是有几个亮点。





第一，2970的短期小平台守住了，没什么闪失，并且几次下探明显有放量，说明还是有资金在买，不敢说这里一定能守住，但是向下的空间不会太大。很可能还是宽幅横盘代替回调下跌。





第二，缩量了，高位震荡这么久我们昨天说还有调整需求，是因为量能没有萎缩，今天看量能出现萎缩信号，这是好事儿，说明情绪上开始有趋于平衡的动作。





第三，但还需要等待，MACD在今天收出高位死叉，这个技术信号需要修正，因此本轮调整的拐点，至少要到下周的周中才能看到。短线还是有震荡消化的需求。





最后送大家一句股市中的老话——叫：牛市多长阴，熊市多长阳。





就是说，在牛市来临的时候，股票总事持续不断的往上涨，但是到一定时候，大家觉得可能到顶了，就会集中式的资金出逃，出现一根大阴线；而到了熊市的时候，因为整体成交量少，场内资金少，没有办法让股票持续向上拉，但是只要跌到一定程度的时候，突然就会有一拨人进场抄底，爆拉一波，然后收割出局





所以，慌什么~



