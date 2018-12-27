还有一个交易日2018年就要过去。倒数第二个交易日，倒数第一个交易周，值得被历史铭记。







这一周大A股证明了两件事儿





第一个是年初官媒说美股存在20%的回调幅度。大家嘻嘻哈哈的看着，然后年底——美股崩了。

第二个是官媒说A股又走出独立行情的空间。大家流着泪看着，然后倒数第二个交易日——哭出了声。





即便是全球高达93%的资产都在贬值。也没法掩盖A股今年的熊样，一个大大的“丧”字写在脸上。人家是牛市熊市，我们是“丧市”。





昨天提醒过大家，美股单边跌幅过大，反弹很可能会出现。结果隔夜美股三大指数齐刷刷5%的暴力上涨，纳斯达克100涨了6.2%，同创2009年3月10日以来最大单日涨幅。美股创纪录，A股高兴地尿了裤子。全天从早盘冲高最高点位跌下来，足足跌了50个点。昨天靠着科创板利好带动打崩了5G的创投板块，今天带头跳水，完美诠释出来混总要还，资金持续性如斯，一个大写的服字。





想想也是不胜唏嘘。往前看三年，2015年年底，市场还在3650点，那个时候没人能知道再过不到一周，熔断将席卷整个市场。更惨的是在熔断结束后，大家以为这就是A股的至暗时刻，还能怎么惨呢？都开盘15分钟就休市了还能怎么惨？然后大A股就在价值投资中，跌漏了熔断底，跌出了历史以来第二大全年跌幅，这三年，光千股跌停就出了8次。





只能说厉害厉害。别的？没什么可说的。已经这德行了，倒是跌破了挺好。不跌出来，还有人觉得A股的走势是因为外盘如何如何。A股这口大黑锅啊，还真没什么外人是该背的。





最后说点道理。为什么年底了A股这么惨？几个原因。





第一，时至年底，外面的资金不愿意进来，里面的资金被迫要出去，诚然造成这种局面的因素多种多样，但市场因此所面临的压力是不容质疑显而易见的。所以归根结底两个字，没钱。





第二，往年年景稍微好点，基金为了净值大战，会在年底走一波行情，这波行情的核心，叫拉升独门重仓股来做市值。这也是历年年底又一波翘尾预期的核心原因。但因为今年实在是太差太差太差太差太差了。但凡拉升一定成全了其他想跑路的对手盘——这一点大家看看昨天的5G和今天的创投，有中央级别大利好的品种尚且如此。所以机构在年底净值大战的思路就变了。过去是拉升自己的。今年就变成了砸崩了别人的。这是一层原因。





第三，就是权重补跌。过去一轮所谓的慢牛，不管怎么去粉饰，本质上是人造牛市。是对于权重的自我催眠。而在行情崩掉之后，权重和市场整体就形成了巨大的剪刀差。正所谓倾巢之下焉有完卵，权重股的补跌就变成了必然。这一点实际市场之前有了信号，上周，50ETF期权持仓量首次突破260万张，这表明长线资金当前的对冲意愿极为迫切——机构这样做的原因就是在资金压力之下，这些无论绝对估值还是相对估值都处于高位的个股就成了兑现的首选。





所以，别想有的没得了，先踏实过年吧。



