







【要闻】

1、央行：稳健的货币政策要更加注重松紧适度

2、国资委改革办副局长季晓刚：国企改革涉上市公司股权激励等政策正在修改完善

3、商务部：医疗教育等领域将放宽外资股比限制

4、21世纪：企业社保转交税务部门或暂缓

5、天津市成立联合调查组进驻权健集团展开核查

6、上交所年报预约披露时间表出炉 兰州民百(600738)拔得头筹

7、国家药监局：支持药品生产企业兼并重组、联合发展

8、中国北斗系统今天开始提供全球服务 正式迈入全球时代

9、商务部：中美经贸磋商正在有条不紊按计划如期推进

10、2019年湖北将确保新增3-5家科创板上市企业

11、中证协发布信用保护合约主协议助推民营企业发债纾困

12、上交所：对海通国际英国有限公司予以沪伦通全球存托凭证英国跨境转换机构备案

13、福建省税务局：明年起机关事业单位社会保险费交由税务部门征收

14、上海约谈一权健养生理疗工作室 要求立即停止经营

15、特斯拉在华组建融资租赁公司，注册资金3000万美元





16、美股三大股指延续昨日涨势 道指大涨逾1%









【今日题复牌】

浩物股份(000757)、信息发展(300469)





【增减持】

中国电建(601669)：拟以集中竞价交易方式回购股份，回购股份比例1%-2%

飞鹿股份(300665)：拟以2000万-4000万回购股份

智慧能源(600869)：控股股东大宗交易减持逾3300万股 引入战投

名臣健康(002919)：持股5%以上股东及部分董事、高管计划减持公司股份合计不超过243.9万股

上海雅仕(603329)：5方股东限售股将解禁 拟减持不超约12%股份

华荣股份(603855)：持股4.83%的股东宏益博瑞拟在6个月内减持不超过2%





【个股公告】

中国中铁(601390)：联合体中标贵阳市轨道交通PPP项目，总投资322亿元

鹏起科技(600614)：张朋起等将所持16.95%股份表决权委托给广州国企 不再为公司实控人

远达环保(600292)：二股东拟转让给重庆城投8.58%公司股份

万达信息(300168)：控股股东拟向国寿资产转让公司5.0025%股份

长安汽车(000625)：收到重庆市政府新能源产品研发奖励6亿元

东方园林(002310)：实控人拟向公司提供不超9亿元资金支持

哈投股份(600864)：减持民生银行(600016)获投资收益近5000万元

中国医药(600056)：减持招商银行(600036)、招商证券(600999)料获收益2.13亿元

兖州煤业(600188)：拟实施股票期权激励计划

万家乐(000533)：控股子公司办公场所被查封 拟进行清算

秋林集团(600891)：员工持股计划到期未购股 拟终止实施

长亮科技(300348)：监事会主席涉嫌短线交易遭证监会立案调查

白云山(600332)：拟13.89亿元向控股股东收购“王老吉”系列商标

六国化工(600470)：控股股东增资扩股项目将挂牌 拟新增注册资本6亿元

中国中车(601766)：12月份签订408亿元合同





【解禁】

美亚柏科(300188)、英科医疗(300677)、麦达数字(002137)、卫宁健康(300253)、泰胜风能(300129)、合康新能(300048)、通合科技(300491)、万达电影(002739)、楚江新材(002171)、云南能投(002053)、天润数娱(002113)、天邦股份(002124)、三七互娱(002555)、欢瑞世纪(000892)、华源控股(002787)、浔兴股份(002098)、盛路通信(002446)、三全食品(002216)、金轮股份(002722)、金证股份(600446)、大晟文化(600892)







