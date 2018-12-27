昨晚的收评提示过大家，美股短线的单边跌幅有点过大了，毕竟道琼斯7连跌，纳斯达克、标普10连跌这种局面不管从哪个角度来说，都是过于情绪化的反应。话音未落，隔夜美股暴涨，标普500指数收涨116.60点，涨幅4.96%；道琼斯指数收涨1086.25点，涨幅4.98%，日内振幅接近1200点；纳斯达克指数收涨361.44点，涨幅5.84%；纳指100上涨6.2%，同创2009年3月10日以来最大单日涨幅。





虽然是说准了，但是还是要心里暗骂一句——米国股民真的是没见过世面。一句老乡别走还能美颠儿美颠儿的信了也是没谁了。





不过美股反弹一下有反弹的好处——好处在于，真实准确的反馈出A股的问题。就像之前说的，A股的核心问题，根本不在于外盘，而是在于自己本身的底子烂了。





整个早盘，大A股的表现就一个字——丧。高开之后几乎就是震荡下行。借着美股的东风，结果“放量”还不足600亿，全天估么着也就是周二时市场的状态了。A股历史上多次面对外盘暴涨，自己都是默默地高开低走，这种习惯也是挺好。只不过希望别是双标狗，下次看见外盘跌的时候别直接又跪下了。个股上面上涨的占了2/3强，但是2300家公司涨幅维持在3%以内，整个市场的资金都是在看戏，没有什么直接的表现欲望。





这种观望情绪，导致了早盘在板块题材上，更是——丧。连板票只有达安股份、安靠智电区区两家，而且都是收了长下影线，看封板的封单也非常感人——安靠智电作为一个只有24元的公司，封单只有区区461手，换句话说是，100万资金在做封板，基本上也就是一个中散的级别。。。而昨天领涨的特高压、创投开盘后直接强分歧，通产丽星几乎险些阴包阳。而昨天打死了5G的创投，今天翻过手就被5G打死了。5G的接班也并不太强势，走强的都是一批低位品种——邦讯技术、世纪鼎利。





怎么说呢。还是太弱。原因昨天收盘给大家讲过——到了年底了，大家都无心恋战。而更重要的是，近期行政干预的不断升级之下，游资也没有太大的兴趣来找骂了。





所以，很尴尬。市场呈现出一种极端淡薄的情绪。午后且看之，这种情绪下的环境并不是没有机会。如果指数能够守住5日线不失，不排除会有资金进场打一波。但如果继续下沉，则只能说环境比想象的还要弱一些。然而无论如何，目前的市场都只适合多看少动。



