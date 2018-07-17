







2016年，王宝强、马蓉离婚案，几乎轰动了全球，很多明眼人都认为王宝强大可不必用昭告天下的方式来处理妻子的出轨事件，特别是对于两个尚未成年的孩子，王宝强的做法是欠妥的。将两个孩子、自己曾经心爱的妻子陷入一场万劫不复的全民狂欢的舆情中，有多少自媒体在拿两个孩子不是他亲生的来吸引眼球，这样的伤害，他将来如何面对自己的儿女?表面上看，王宝强作为受害者，赢了面子，其实，在这场离婚大战中，没有赢家，都是输家，而马蓉，也成了潘金莲式的坏女人的代名词。





2017年，突然又冒出了一件更骇人听闻的新闻事件，这起事件中的女主人公翟欣欣，成功的抢走了马蓉的风头，以迅雷不及掩耳之势，超过潘金莲、越过马蓉，成为歹毒的坏女人的代表性人物。





“2017年9月，WePhone开发者苏享茂因遭遇骗婚被前妻翟欣欣所逼，遭索要1000万元和房产赔偿后自杀身亡。”这条新闻迅速传播开来，我记得是在发生事件的当天上午还没起床的时候，手机里突然跳出了这么一条新闻报道，随后， 众网民暂时放下了马蓉，群体扑向了翟欣欣。

















讲真，事件发生以来，从各个媒体报道以及翟欣欣本人的回应中，可以基本判断，翟欣欣的品德确实是有严重的问题的，说她以骗婚为目的骗取钱财，这或许有偏颇之说，但是从她和一个素不相识的男主角（事件中的死者苏先生）从相识到结婚，再离婚，仅仅103天，就向苏先生索要一千多万元，这简单是刷新了普罗大众的道德、良心下限。



























