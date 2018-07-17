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翟欣欣的八字自带“毒妇”特征吗？

(2018-07-17 17:12:32)
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                            翟欣欣的八字自带“毒妇”特征吗？



翟欣欣的八字自带“毒妇”特征吗？



    2016年，王宝强、马蓉离婚案，几乎轰动了全球，很多明眼人都认为王宝强大可不必用昭告天下的方式来处理妻子的出轨事件，特别是对于两个尚未成年的孩子，王宝强的做法是欠妥的。将两个孩子、自己曾经心爱的妻子陷入一场万劫不复的全民狂欢的舆情中，有多少自媒体在拿两个孩子不是他亲生的来吸引眼球，这样的伤害，他将来如何面对自己的儿女?表面上看，王宝强作为受害者，赢了面子，其实，在这场离婚大战中，没有赢家，都是输家，而马蓉，也成了潘金莲式的坏女人的代名词。

    2017年，突然又冒出了一件更骇人听闻的新闻事件，这起事件中的女主人公翟欣欣，成功的抢走了马蓉的风头，以迅雷不及掩耳之势，超过潘金莲、越过马蓉，成为歹毒的坏女人的代表性人物。

    “2017年9月，WePhone开发者苏享茂因遭遇骗婚被前妻翟欣欣所逼，遭索要1000万元和房产赔偿后自杀身亡。”这条新闻迅速传播开来，我记得是在发生事件的当天上午还没起床的时候，手机里突然跳出了这么一条新闻报道，随后， 众网民暂时放下了马蓉，群体扑向了翟欣欣。


翟欣欣的八字自带“毒妇”特征吗？


    讲真，事件发生以来，从各个媒体报道以及翟欣欣本人的回应中，可以基本判断，翟欣欣的品德确实是有严重的问题的，说她以骗婚为目的骗取钱财，这或许有偏颇之说，但是从她和一个素不相识的男主角（事件中的死者苏先生）从相识到结婚，再离婚，仅仅103天，就向苏先生索要一千多万元，这简单是刷新了普罗大众的道德、良心下限。



翟欣欣的八字自带“毒妇”特征吗？
    

    在苏先生愤而跳楼以死来抗争，在失去了一个人宝贵的生命之后，翟欣欣及其父母等，理应把这不法、不义、不该得到的钱财如数归还死者父母，我想，她还是能得到人们的谅解。

    可能在翟欣欣等人看来，得不得到大众的谅解，影响不了她本人的小众生活，但是，翟欣欣及其父母以及身边出谋划策的人，有没有想过：一个人往往可以有能力抵御、面对外界的流言蜚语，物质社会中，只要有钱，就可以生活得很好。

    但是，他们忽略了，人类最大的敌人，不是别人，却是自己，人很难敌得过便自己的良心，翟欣欣即使官司赢了，钱也归她了，但她后面的余生，她的良心，放得过她自己吗？

    这几天，看到新闻里，翟欣欣父女出庭被苏先生的遗属追打的画面，有感而发，忙中偷闲，来探一探翟欣欣的八字密码，是否自带“毒妇”的天然五行因子。

    翟欣欣的八字自带“毒妇”特征吗？


    翟欣欣的出生日期网上有公示，按照八字反推，我推演她的出生时辰当为丁酉时，只有丁酉时，七杀透出又无制的人，才心狠手辣，且她这个丁火七杀，还是文杀，就是我们俗称的杀人不用刀，用文化、文字、文明的手段杀人于无形的特征。

    翟欣欣的八字有几个特点：

    1、她的八字先天自带克夫的特性（月令中伤官太重）；

    2、她所遇上的所有的男性都喜欢她，但是她却不喜欢他们，一旦男性和她确立了恋爱关系，或者婚姻关系，她就感非常不舒服，要逃跑（年上的正官丙火合身，丙辛合为威制之合）；

    3、她的身边从来不缺男性喜欢和追求，但是她却喜欢最初的那种恋爱的感觉（火土相生）；

    4、她的钱财大多是从喜欢她的男性中得来（正财和正官同根），事实也证明了这个推断，她和苏先生之外的某先生结婚好象只有20天吧，某先生补偿了她20万，常人肯定认为这个某先生脑子是不是生水了，但是脑子生更多水的是后来的死者苏先生，从认识到离婚，109天，砸了1300多万。

    5、她胆大、心细，有较深的谋划能力，心计确实是缺乏善良（杀枭相生），心比较狠毒而不自知；

    6、她的自我认知，还意识不到自己的错误，反而认为自己很无辜，是男人因为喜欢她而主动奉上钱财的（正官合身），同时也自我认知，认为自己很正气、正派（正官合身）；

    7、2008年——2017年间，这个十年，她的感情生活还是很丰富多彩的，至少有2-3次婚姻经历（事实也是如此，原理是出现了双正官）；

    8、苏家和她的官非，会纠缠很长一段时间，不会很快结束；

    9、她未来的婚姻路，要在2028年——2037年，这个十年，理论上会有一段婚姻，但是也非常不愉快；

    10、她一生的感情路，从53岁一直到82岁，连走三十年的无感情运，注定孤独终老； 

    ......

    篇幅原因，就点断这几点，结语，只要翟欣欣的时辰是丁酉时，那么，这个面相看上去很漂亮、聪慧的姑娘，就不会是一盏省油的灯，翻起脸来比翻书还快，并且目标非常准确，心狠、手条子很辣。

    死者往矣，苏先生若是生前有知，你又何必看中这美丽的皮囊，而枉送了自己的性命，把伤痛留给八旬的父母和伤心欲绝的兄姐。

    嫁人有风险，娶人同样有风险。

    而若能懂得提前预演八字，真的可以救命！


    本文纯属易理推演，不代表作者任何立场！


    
     




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