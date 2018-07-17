在苏先生愤而跳楼以死来抗争，在失去了一个人宝贵的生命之后，翟欣欣及其父母等，理应把这不法、不义、不该得到的钱财如数归还死者父母，我想，她还是能得到人们的谅解。
可能在翟欣欣等人看来，得不得到大众的谅解，影响不了她本人的小众生活，但是，翟欣欣及其父母以及身边出谋划策的人，有没有想过：一个人往往可以有能力抵御、面对外界的流言蜚语，物质社会中，只要有钱，就可以生活得很好。
但是，他们忽略了，人类最大的敌人，不是别人，却是自己，人很难敌得过便自己的良心，翟欣欣即使官司赢了，钱也归她了，但她后面的余生，她的良心，放得过她自己吗？
这几天，看到新闻里，翟欣欣父女出庭被苏先生的遗属追打的画面，有感而发，忙中偷闲，来探一探翟欣欣的八字密码，是否自带“毒妇”的天然五行因子。
翟欣欣的出生日期网上有公示，按照八字反推，我推演她的出生时辰当为丁酉时，只有丁酉时，七杀透出又无制的人，才心狠手辣，且她这个丁火七杀，还是文杀，就是我们俗称的杀人不用刀，用文化、文字、文明的手段杀人于无形的特征。
翟欣欣的八字有几个特点：
1、她的八字先天自带克夫的特性（月令中伤官太重）；
2、她所遇上的所有的男性都喜欢她，但是她却不喜欢他们，一旦男性和她确立了恋爱关系，或者婚姻关系，她就感非常不舒服，要逃跑（年上的正官丙火合身，丙辛合为威制之合）；
3、她的身边从来不缺男性喜欢和追求，但是她却喜欢最初的那种恋爱的感觉（火土相生）；
4、她的钱财大多是从喜欢她的男性中得来（正财和正官同根），事实也证明了这个推断，她和苏先生之外的某先生结婚好象只有20天吧，某先生补偿了她20万，常人肯定认为这个某先生脑子是不是生水了，但是脑子生更多水的是后来的死者苏先生，从认识到离婚，109天，砸了1300多万。
5、她胆大、心细，有较深的谋划能力，心计确实是缺乏善良（杀枭相生），心比较狠毒而不自知；
6、她的自我认知，还意识不到自己的错误，反而认为自己很无辜，是男人因为喜欢她而主动奉上钱财的（正官合身），同时也自我认知，认为自己很正气、正派（正官合身）；
7、2008年——2017年间，这个十年，她的感情生活还是很丰富多彩的，至少有2-3次婚姻经历（事实也是如此，原理是出现了双正官）；
8、苏家和她的官非，会纠缠很长一段时间，不会很快结束；
9、她未来的婚姻路，要在2028年——2037年，这个十年，理论上会有一段婚姻，但是也非常不愉快；
10、她一生的感情路，从53岁一直到82岁，连走三十年的无感情运，注定孤独终老；
......
篇幅原因，就点断这几点，结语，只要翟欣欣的时辰是丁酉时，那么，这个面相看上去很漂亮、聪慧的姑娘，就不会是一盏省油的灯，翻起脸来比翻书还快，并且目标非常准确，心狠、手条子很辣。
死者往矣，苏先生若是生前有知，你又何必看中这美丽的皮囊，而枉送了自己的性命，把伤痛留给八旬的父母和伤心欲绝的兄姐。
嫁人有风险，娶人同样有风险。
而若能懂得提前预演八字，真的可以救命！
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