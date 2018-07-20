







先贤的十二地支文化是很有意思的一串密码和字符，十二地支和十二生肖相对应，更让地支文化能走入千家万户，深入人心。每一个地支，都代表着一种天地的密码符号，掌管着自然之气，把控着人们的命运起伏。





有些地支主宰财富，有些地支主宰婚姻，有些地支主宰工作事业，有些地支主宰学业学历......不同的生肖的人生，有着不同的承天载地之气。





那么，在十二生肖中，什么样的生肖能代表有一个好姻缘呢？





我们知道，类分阴阳，人分男女，男性和女性在感情上的取象是不一样的，所以，同样的生肖，也可能男的婚姻好，但是女的婚姻却不一定会好。所以，今天，我们来研讨一下，男女拥有较好的婚姻的生肖有哪些。





















对于男性来说，老鼠、猪生肖的男士会拥有较好的婚姻。





1、老鼠：老鼠在十二地支中位列第一，地支名称为子，为什么男鼠人的婚姻都较幸福美满，并且能娶到贤妻呢？这个要从我们人的五行原理来解说了，在大框架中，人的五行是属什么呢？这个属性是很多人不知道的，在这里，透露一个秘密给大家，人的五行是属土的，而男性若用天干来表达，则是戊土，按照阴阳生克法则，以“我"克者为财，财在男命中，则为妻，而我们刚才所讲的生肖老鼠，为地支子，子中藏的天干是癸水，所以，男命若是生肖为老鼠，则是自坐妻财，且和正财戊癸相合，和妻子的感情非常好，容易娶到和自己情投意合的妻子，婚姻感情基本上会一生恩爱有加。





















2、猪：在十二生肖中，猪位列最后一位，十二地支为亥，同样的原理，男人为戊土，则亥中藏的天干为壬水，自坐偏财，偏财是男人的什么？偏财为情人，生肖男猪人，更有一个奇怪的现象，会把老婆当成宝贝一样疼爱，世间流传有一句顺口溜，叫”妻不如妾，妾不如偷，偷不如偷不到“，男命的偏财是什么呢？就是情人，生肖猪男会特别爱自己的老婆，简直当情人一样爱，整天喜欢和老婆卿卿我我的。

















所以，各位待字闺中的姑娘们，代们挑对象的时候，如果有生肖老鼠、猪的男士，可作优先考虑哦。





对么，对于女性来说，什么生肖的姑娘婚姻会比较好呢？





3、虎：上面我们介绍了，代表男性的五行是戊土，那么，代表女性的则是己土，女命以克”我“者为官，官为丈夫，生肖虎的地支为寅，寅中的藏干是甲木，甲木正是己土的正官，故生肖属虎的女士，正官丈夫得位，而且还和己土相合，所以，大家通过观察，会发现，大多属虎的女性婚姻都相对比较美满，丈夫很爱生肖虎的女性。





















4、卯：同样的原理，卯中藏天干乙木，乙木是女性的偏官，偏官是情人，生肖属兔的女士，非常有浪漫情怀，把丈夫当作情人一样依恋，加上属兔的女士，温柔、多情、有气质、风韵，非常会讨老公的欢心，深得丈夫的喜爱，这样的女性，婚姻感情自然就拥有了先天的优势，会拥有美满的婚姻。

















所以，各位正要谈恋爱娶老婆的男娃们，你们挑选婚姻对象的时候，可以优先考虑属虎和属兔的女孩哦。





结语：除了以上这四大生肖以外，还会有生肖猴人、生肖牛人、生肖龙人，这几大生肖的婚姻也会相对美满。但是要论最美满的，要当属生肖鼠、猪、虎、兔这四大生肖了！











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