关于财库的前世今生

























最近一部电影引起了轰动，就是山争哥的《我不是药神》，当然，我还没时间去看这部评价非常高的电影，但从大家刷朋友圈的内容来看，是一部讲述人与疾病抗争的片子，而在这部片子中，所有的梗，都集中在“钱上”，因为吃药，吃掉积蓄、吃掉房子、吃掉家人的人生退路.......这一个吃字，不都是和钱有关吗？





所以，人生在世，除了健康，最重要的就是财富了，殊不知，一天不死要饭吃，三天不死要衣穿，钱仗怂人胆，没有一部分的财富积累，在这陆离的世界里，人真的都没有安全感。当你的财富积累到足以不需要为生活担忧，为疾病担忧，为家人担忧的时候，我认为，你，就是一个成功的人。





首先，从人的先天五行上来说，你是否有财运？财富是否能留得住？如何为自己增加财富？这些，都是和你的先天命理上有密切关联的。





那么，五行财富密码是如何介定的呢？





一、你的先天八字里有没有财库？





十二地支中，辰戌丑未为四库，辰为水库，戌为火库，丑为金库，未为木库；这四位，即为我们常说的财库。如命局中水为财，则辰就是财库；火为财，则戌为财库，金为财，则丑为财库；木为财，则未为财库。所以，你首先要确定你的八字组合中，有没有这四个字，并且这四个字中某个字恰好是你的财库。





二、如何激发财库？





有了财库，不一定就会发大财，而是要有契机，这个契机是什么呢？就是财库要逢冲，这个冲，就是辰见到戌冲，戌见到辰冲，丑见到未冲，未见到丑冲。





很多人说：财库冲开，无人不发，这句话，和很多命理书上的断语，都是片面的，值得考量的。





这个冲财库也非常讲究，正所谓，财库喜冲，冲出来的都是金银珠宝，哗哗的往家流；





但是财库不喜冲的，财库被冲，那就是金银珠宝哗哗的往外流了。





故冲好还是冲坏，要看具体命局中的财库是否适合冲，并不是逢冲就吉。





三、什么样的人需要补财库？





实战中，我常常遇到很多八字，比如一些做生意的人，看上去金碧辉煌的，但是内里却是根本留不住钱财的人，有多少花多少，左手进，右手出，有了点钱余不下，或者又不知不觉中花出去了。





还有些人，很努力的生活，但是却会遇到意外事故、疾病、被借贷拒还、遭强盗窃盗、遭抢劫、常掉东西、用钱无控等等......





但凡有这些境遇，都是命理无财库或者财库被破坏需要补财库的人。





四、如何补财库？





财库象是盛水的杯子，你的命格中有没有这个杯子？这个杯子是否过完好，能不能盛得住水？这两个问题，是一个人财富是否自由的主要判断依据。





你本身并没有这个杯子，然后大运里，又没有见到这只杯子，那么你想拥有大量的财富则无从谈起；





另外，你的命格中，确实是有这个杯子，但是这个杯子却是个破杯子，水进去了又漏了，那么，你理想中的财富自由也就无从谈起。





所以，针对这两个问题，我们后天能做的，就是两个字：补、修。





原命格中，没有财库的，后天补缺，补上。对于玄学中的“补”字诀，我的认为是：你命中没有的资源就象是没有真牙，补上就相当于装了一副假牙，假牙是没有真牙好，但是假牙总比没牙好。





而修，就象是真牙被虫子蛀掉了一部分，不去治疗修补，牙只会越来越坏，及时修补上，是非常有必要的。





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按照以形模形的同象规则，包括易学中的数、易、理等原理的介入，补、修财库能起到一定的助力财富的作用，补、修财库也是一门技术活，需要针对各人的八字情况进行操作。













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