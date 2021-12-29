2021年对于娱乐圈来说可以说是多事之秋，各种明星塌房频出，离婚、分手的更是不在少数，热搜不断，流量不减。网友们可以说是吃瓜不停，几乎每个月都能爆出娱乐圈新的猛料，让大家为之一振。下面我们一起来回顾2021年娱乐圈发生的十大事件，看看哪个都让你难忘？

事件1：李靓蕾手撕前夫王力宏

李靓蕾与王力宏的离婚大战可以说是2021年最后一个月的持续时间最长的一个大瓜。作为王力宏的前妻，李靓蕾在微博上控诉王力宏的种种劣迹，且有理有据。尽管王力宏拉着家人一起反驳也无济于事。最后只能灰溜溜地宣布退圈，李靓蕾大获全胜。

事件2：霍尊退圈与陈露被抓

几个月之前霍尊的前女友陈露在网上指责霍尊劈腿，走红之后将自己抛弃，全然不顾及两人近十年的感情。霍尊瞬间声名狼藉，最后不得不退圈。可就在前几天陈露因为敲诈勒索被抓，两个人都因为这点感情的问题而深受其害。

事件3：赵丽颖与冯绍峰离婚

赵丽颖、冯绍峰在今年4月份对外官宣已经离婚了，两人结婚才3年，连婚礼都没有来得及举办就离婚了，实在是让人觉得可惜。娱乐圈又少了一对恩爱的夫妻。

事件4：张碧晨与华晨宇未婚生女

就在某爽爆出代孕事件不久之后，张碧晨与华晨宇火速承认了未婚生女的事情。张碧晨曾经与华晨宇在谈恋爱期间怀孕，后来两人分手，张碧晨远赴海外生下了一个女儿。如今孩子已经被华晨宇接到家中抚养了。

事件5：大S和汪小菲离婚

早在几个月之前便有大S、汪小菲离婚的消息传出，直到11月份两人才对外宣布已经离婚。虽然这次离婚事件两位当事人没有闹得不愉快。但是汪小菲的母亲张兰以及陈建州等人却频繁上热搜，这都是因为两人的离婚。离婚后，汪小菲多次被曝与美女主播张颖颖在一起。

事件6：李云迪嫖娼被抓

2021年10月份，北京朝阳群众再下一城，李云迪因为嫖娼被抓了。从前音乐才子的人设瞬间崩塌。有才华、有颜值的他原本可以在娱乐圈长久地走下去，出了这种事情之后，娱乐圈的这条路李云迪算是走不通了。

事件7：张哲瀚神社拍照

在娱乐圈摸爬滚打多年的张哲瀚今年终于凭借《山河令》一夜成名，成为娱乐圈顶流之一。没想到却因为在日本神社拍照，与戴维夫人合影等事件而被网友大骂：伤害民族情感。最终张哲瀚也遭到了娱乐圈的封杀。

事件8：孟美岐插足

孟美岐可以说圈内流量极高的女爱豆，没想到就在前不久被人曝出插足别人的感情。明知道男方有女友还选择跟他交往。虽然孟美岐出面辩解、道歉，但似乎没得到网友们的原谅。事业遭到重创，连春节准备上映的电影都可能被撤掉了。

事件9：薇娅逃税

薇娅虽然是网红女主播，但是走红之后频繁出入娱乐圈，俨然是当红的娱乐圈明星。可就在前不久薇娅被曝出逃税13.41亿。出了这样的事情薇娅还能继续在直播界或者是娱乐圈火下去吗？真的很难说。

事件10：陈思诚与佟丽娅离婚

在今年5.20这个特殊的日子里，陈思诚与佟丽娅终于宣布离婚了。虽然早有消息传出两人的婚姻名存实亡，但直到这一天才官宣。两人和平分手，没有闹得太难看。



