人生最大的遗憾之一，就是子欲养而亲不待。对于娱乐圈的明星来说，无论是自己还是家人的一举一动都备受关注。虽然他们每天都活在聚光灯下，但亲人去世时，他们和普通人一样悲痛欲绝。接下来我们来盘点2021年经历亲人去世的十大明星，看看都有谁？你又最想安慰谁呢？

1、包小柏

12月25日，包小柏痛失爱女，悲痛发文：“谢谢你来到包家22年4个月，爸爸永远陪着你。”据悉，包小柏的女儿因患罕见疾病离世。为了给女儿治病，包小柏还曾将自己的骨髓捐给女儿，并留下一段让人感动的话语。可惜，却没能挽回女儿的生命。

2、毛阿敏

12月18日，毛阿敏老公解直锟猝死离世，享年60岁。据悉他本来就有心脏病史，近两年因公司遭遇危机解直锟工作起来十分拼命，加班熬夜到后半夜都是常态，最终导致了悲剧地发生。如今的毛阿敏还沉浸在悲伤之中难以自拔。

3、陈冲

12月11日，影星、导演陈冲发文透露母亲著名药理学家张安中逝世的消息。在长文中，她深情回忆了母亲生前的点滴往事，感人至深。张安中教授年初确诊罹患淋巴癌，曾挺过化疗，但是还是去世了。

4、王为念

8月13日，主持人王为念92岁的母亲突发脑溢血去世。王为念表示“世界上最爱我的人走了”。王为念的好友潘长江第一时间安慰了王为念，表示“节哀兄弟，祝老妈一路走好，天堂没有病痛。”王为念看到后回复“潘哥，我没有妈妈了。”

5、周杰

9月6日，曾在《还珠格格》当中饰演尔康的周杰发文，悼念自己已故的母亲，字里行间的悲痛和感情，看哭了许多网友。周杰的母亲在8月末去世，遗体在9月6日火化。

6、李嘉明

今年12月，演员李嘉明晒出一段视频，自嘲是一个小演员，为视频配了一段文字：“对已故老爸来说，只愿善良的谎言，对生活来说，不希望真实地存在，过去的都过去了，大不了从头再来”！自从父亲卧病在床，李嘉明靠拍戏的片酬为父亲治病，在最需要医疗费的时候，又被多次拖欠片酬，走上了讨薪之路。

7、印小天

5月13日，演员印小天发文悼念父亲，原来印小天的父亲在昨天走了。印小天父亲生前患上了直肠癌，他生前就已经很憔悴了。印小天表示希望父亲一路走好，到了那边没有病痛。

8、钟楚曦

8月2日，女演员钟楚曦在社交平台发文悼念去世的祖母，并与她合影留念。照片中，她小时候的奶奶抱着她，两个人都笑得很开心。这幅画温暖而美丽。与文字内容相比，形成了巨大的差距，让人唏嘘不已。

9、小S

7月4日，小S今深夜在社交平台发文，表示外婆在今日早上7时逝世，因为胆结石引发败血症，她的姥姥去世了，享年92岁，昏迷住院不到一个礼拜就离开了。小S说，一家人心中充满了痛和不舍。

10、高海宁

4月5日，香港艺人高海宁晒出和外公的黑白合照，透露老人家过世了，而自己未能见他最后一面：“尽管离别是痛苦的、不舍得，但我会坚强！”每逢重大节日，高海宁总是回南京探望外公外婆，与两位老人的关系十分好。