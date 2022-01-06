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盘点《你好星期六》的六大槽点，你都知道吗？

(2022-01-06 11:39:37)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

陪伴大家二十多年的综艺节目《快乐大本营》已经与大家再见了。这档湖南卫视的王牌节目退出之后观众们还是感到很惋惜的。很快在湖南卫视便在周六的晚上推出了另外一档综艺节目《你好星期六》接替《快乐大本营》。但是没想到刚播出第一期就被网友们吐槽了个遍，那么这档综艺节目究竟有多少槽点呢？竟然惹得观众们如此不满意，一起来盘点一下吧。

　　盘点《你好星期六》的六大槽点，你都知道吗？

　　1、主持人之间没默契

　　《你好星期六》中，快乐家族中的主持人只留下了何炅一位。其他常驻主持人是蔡少芬、秦霄贤、王鹤棣、布瑞吉，另外还有三个年轻的主持人。一堆人往台上一站现场就乱得很，他们之间根本还没有形成默契，相互之间连话都接不住，怎么看都不专业。

　　盘点《你好星期六》的六大槽点，你都知道吗？

　　2、何炅一人撑起全场

　　主持人之间没有默契怎么办？只能由舞台经验十分丰富的何炅来撑场子了。所以这一期的节目真的是忙坏了何炅，四处打圆场，主持人团靠他一个人撑了起来。

　　盘点《你好星期六》的六大槽点，你都知道吗？

　　3、内容不伦不类

　　《你好星期六》的内容也让观众们摸不到头脑，一会儿是搞笑的游戏，一会儿又是空军飞行员亮相，简直就是快乐大本营与天天向上的内容拼接呀，看上去就是不伦不类。

　　盘点《你好星期六》的六大槽点，你都知道吗？

　　4、创意不够新

　　原本以为《你好星期六》会是一档全新的综艺节目，但是舞台设置以及内容都跟《快乐大本营》没什么两样，有点山寨的意思了，完全没有创新。

　　盘点《你好星期六》的六大槽点，你都知道吗？

　　5、小漾模仿谢娜痕迹太重

　　《你好星期六》最大的新内容就是增加了一个AI主持人小漾，但是这个小漾的主持风格跟谢娜怎么那么像呢？这模仿的痕迹也太重了吧。

　　盘点《你好星期六》的六大槽点，你都知道吗？

6、游戏环节尴尬又无聊

　　之前的《快乐大本营》之所以好看，游戏设置功不可没。节目中很多好玩的游戏会把节目效果营造出来。但是这次《你好星期六》中的游戏真的是无聊又尴尬。找几个跟岳云鹏有点像的人就敢玩找不同，这不是侮辱观众们的智商吗？

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