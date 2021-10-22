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盘点因朝阳群众举报被抓的十大明星，看看都有谁？

(2021-10-22 10:00:48)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

娱乐圈近日迎来最让人震惊的消息，一定就是钢琴王子李云迪嫖娼的消息了，原本因参加《披荆斩棘的哥哥》而获得观众的肯定，如今却因为这件事而成为众矢之的，真的值得吗？

盘点因朝阳群众举报被抓的十大明星，看看都有谁？

盘点因朝阳群众举报被抓的十大明星，看看都有谁？

据悉，此次他是被朝阳群众举报才被抓的。朝阳群众是神一般的存在，话说这些年遭朝阳群众举报的艺人又何止他一人呢？下面就为大家盘点因朝阳群众举报被抓的10大明星，看看都有谁？

盘点因朝阳群众举报被抓的十大明星，看看都有谁？

1、尹相杰

尹相杰早年间被朝阳群众举报吸毒，经警方盘问后，发现他有近十年的吸毒史，消息一出，大家都很愕然，并且坚持抵制像他这种劣迹艺人。

盘点因朝阳群众举报被抓的十大明星，看看都有谁？

2、黄海波

黄海波是一位很有路人缘的艺人，不过自从他嫖娼被捕后，就被封杀，至今都没有他的消息。据悉，当年他嫖娼的对象还是个变性人，观众知道真相后，也是没少嘲笑他。

盘点因朝阳群众举报被抓的十大明星，看看都有谁？

3、王学兵

王学兵当年吸毒其实很让人震惊，毕竟不管是演技还是观众缘，王学兵都得到大家的认可。更值得庆幸的是，重新出发的王学兵在娱乐圈没有完全绝迹，近几年仍能够看到他参演的作品。

盘点因朝阳群众举报被抓的十大明星，看看都有谁？

4、房祖名

当年房祖名吸毒也是遭朝阳群众举报，虽然顶着成龙儿子的光环，房祖名依旧彻底声名狼藉，而且据警方爆料，他前前后后有差不多八年的吸毒史，难怪成龙听到消息后都一度难以接受。

盘点因朝阳群众举报被抓的十大明星，看看都有谁？

5、宋冬野

宋冬野几年前被举报吸食大麻，后来被捕后几乎前程尽毁，早前他因为商演遭抵制而发文求公道，可是殊不知他这样的人，观众根本不予理睬。

盘点因朝阳群众举报被抓的十大明星，看看都有谁？

6、傅艺伟

傅艺伟饰演的妲己也是影响了一代人，不过她却没有一直红下去，主要还是因为几年前吸毒遭人举报，被当场抓现行的她自然不可抵赖，从此之后，傅艺伟似乎也消失在娱乐圈。

盘点因朝阳群众举报被抓的十大明星，看看都有谁？

7、宁财神

宁财神是《武林外传》的编剧，该剧当年如此受欢迎，大家自然对其有一定的了解。可是他让人极为失望，没多久就被曝出吸毒的消息，被捕时警方在其家中搜到各种毒品，观众更是傻了眼。

盘点因朝阳群众举报被抓的十大明星，看看都有谁？

8、李代沫

作为著名歌手，李代沫的歌曲一直被大众广为传唱。李代沫却因吸毒和涉嫌“容留他人吸毒”罪被刑事拘留。后来被正式批捕，判刑九个月，处罚金两千元。

盘点因朝阳群众举报被抓的十大明星，看看都有谁？

9、王全安

王全安与张雨绮结婚期间，却被朝阳群众举报嫖娼，网友们都为张雨绮感到不值，不过如今两人也分道扬镳了，所以大家也不再执着。

盘点因朝阳群众举报被抓的十大明星，看看都有谁？

10、高虎

高虎曾因为“虚竹”一角而名声鹊起，不过在几年前，他因为吸毒被捕，当时警方在其家中搜到冰毒，虽然分量不多，可是高虎依旧受到了应有的惩罚。

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